Danas presuda za ubistvo Aldine Jahić: Tužilaštvo traži 45 godina zatvora

Presuda za ubistvo Aldine Jahić bit će izrečena danas u Kantonalnom sudu u Mostaru, gdje se vodi postupak protiv Anisa Kalajdžića.

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražilo je da optuženi bude osuđen na jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora.

Kalajdžić je optužen za ubistvo 32-godišnje Aldine Jahić, nedozvoljeno nabavljanje i držanje oružja te produženo krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Prvostepena presuda uslijedit će nakon višemjesečnog sudskog postupka tokom kojeg su saslušani svjedoci i predstavljeni brojni materijalni dokazi.

Tužilaštvo HNK u završnim riječima navelo je da su izvedeni dokazi potvrdili navode optužnice, uključujući tvrdnju da je ubistvo počinjeno iz rodno zasnovanih pobuda.

Tokom suđenja svjedočili su članovi porodice i prijateljice ubijene Aldine. Govorili su o prijetnjama koje je, prema njihovim iskazima, dobijala od optuženog, kao i o strahu koji je osjećala zbog njegovog ponašanja.

Sud je razmatrao i rezultate vještačenja elektronskih uređaja, među kojima su mobilni telefoni i računari. Kao dokazni materijal predstavljene su poruke, fotografije te audio i videosnimci.

Biološkim i DNK vještačenjem, prema nalazima predstavljenim na suđenju, na odjeći i obući optuženog utvrđeni su tragovi krvi i biološkog tkiva ubijene djevojke.

Odbrana, koju predvodi advokat Ibro Bulić, nije osporavala da je Kalajdžić počinio ubistvo, ali je odbacila tvrdnje Tužilaštva da je dokazano postojanje rodno zasnovanih pobuda.

Optuženi je u obraćanju sudskom vijeću izrazio žaljenje i izvinio se porodici Aldine Jahić. Kazao je da je svojim postupkom uništio dvije porodice, istovremeno negirajući da je tokom njihove veze maltretirao i zlostavljao Aldinu.

Aldina Jahić ubijena je 16. novembra 2025. godine u Mostaru. Zločin je izazvao brojne reakcije javnosti i ponovo otvorio pitanja zaštite žena od nasilja i postupanja nadležnih institucija u slučajevima prijetnji i uznemiravanja.

Presuda za ubistvo Aldine Jahić, koja će biti izrečena danas, bit će prvostepena, što znači da će obje strane imati pravo na žalbu.