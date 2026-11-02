Određena mjera pritvora za Eldina Ljubanovića

Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Eldina Ljubanovića (26) iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo izazivanje opće opasnosti u sticaju sa krivičnim djelima nasilje u porodici, uhođenje, nasilničko ponašanje, oduzimanje tuđe pokretnine i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

On je osumnjičen da je u julu i avgustu 2026. godine, u dogovoru sa drugom osobom, u dva navrata bacio dvije eksplozivne naprave u dvorište jedne vikendice u tuzlanskom prigradskom naselju Kiseljak, od kojih je jedna eksplodirala i prouzrokovala materijalnu štetu, dok druga nije aktivirana. Također, osumnjičen je i da je u dužem vremenskom periodu vršio fizičko i psihičko nasilje, upućivao prijetnje i uhodio bivšu djevojku, kao i da je putem poruka, prijetnji i učestalog praćenja uznemiravao njenog oca, izazivajući kod njega strah za vlastitu sigurnost i sigurnost članova porodice.

Osumnjičen je i da je u oktobru 2026. godine u Banovićima fizički napao žensku osobu, zadao joj par udaraca i oduzeo joj mobilni telefon, te da je u porodičnoj kući na području Lukavca neovlašteno držao tri puške, pištolj i pripadajuću municiju.

Istražitelji više policijskih uprava MUP-a TK su po nalogu tužioca radili na dokumentovanju i prikupljanju dokaza u vezi sa ovim događajima. Osumnjičenog su istražitelji OKP PU Tuzla lišili slobode 30. oktobra 2026. godine.

Nakon obavljanja kriminalističke obrade Ljubanović je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.