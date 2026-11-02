Otvorene Olimpijske igre mladih u Dakaru: BiH predstavlja Đorđe Živković

Olimpijske igre mladih u Dakaru svečano su otvorene u Senegalu, čime je ispisana nova stranica historije olimpijskog pokreta, jer se prvi put jedno olimpijsko takmičenje održava na afričkom kontinentu. Bosnu i Hercegovinu na ovom velikom sportskom događaju predstavlja mladi tekvondoista Đorđe Živković iz Zvornika, koji će na borilište izaći 11. novembra.

Četvrte ljetne Olimpijske igre mladih otvorene su u subotu, 31. oktobra, svečanom ceremonijom na stadionu Abdoulaye Wade u Diamniadiju, nedaleko od glavnog grada Senegala.

Pod sloganom „Afrika dočekuje, Dakar slavi“, Igre okupljaju približno 2.700 mladih sportista iz cijelog svijeta, koji će se do 13. novembra takmičiti u 25 sportova.

Olimpijske igre mladih u Dakaru: Đorđe Živković predstavlja BiH

Bosanskohercegovačke boje branit će tekvondoista Đorđe Živković, član Tekvondo kluba Zvornik, koji je plasman na Olimpijske igre mladih izborio zahvaljujući rezultatima ostvarenim na međunarodnim takmičenjima.

Uz Živkovića će u Senegalu biti njegov trener Mladen Ristić, s kojim je prošao višegodišnji proces priprema i takmičenja.

Prema najavljenom rasporedu, Živković će nastupiti u srijedu, 11. novembra, kada će imati priliku odmjeriti snage s najboljim mladim tekvondoistima svijeta.

Njegov nastup predstavlja značajan uspjeh za klub iz Zvornika, ali i priliku da Bosna i Hercegovina ostvari zapažen rezultat na jednom od najvažnijih međunarodnih sportskih takmičenja za mlade.

Prvi olimpijski događaj na afričkom tlu

Olimpijske igre mladih u Dakaru okupile su sportiste iz 204 nacionalna olimpijska komiteta, kao i Olimpijski tim izbjeglica.

Takmičenja se održavaju na sportskim borilištima u Dakaru, Diamniadiju i Salyju, a program obuhvata 25 takmičarskih sportova i dodatne sportske, kulturne i edukativne aktivnosti.

Svečanost otvaranja okupila je više od 1.100 izvođača koji su kroz muziku, ples i tradicionalne nastupe predstavili kulturnu baštinu Senegala i afričkog kontinenta.

Igre je zvanično otvorio predsjednik Senegala Bassirou Diomaye Faye, dok je predsjednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kirsty Coventry istakla historijski značaj održavanja olimpijskog događaja u Africi.

Takmičenja će trajati do 13. novembra, kada je predviđeno zatvaranje četvrtih ljetnih Olimpijskih igara mladih.