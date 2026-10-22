Velika policijska akcija u Živinicama: Pronađeno oko 1,5 kilograma droge i pištolj, jedna osoba završila u bolnici

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona tokom pretresa na području Živinica pronašli su i privremeno oduzeli oko 1,5 kilograma materija za koje se sumnja da su opojne droge, pištolj, digitalnu vagu i druge predmete. Jedna osoba je uhapšena, dok je druga završila u zdravstvenoj ustanovi nakon samopovređivanja tokom policijske akcije.

Akcija je provedena 21. oktobra 2026. godine, a u njoj su učestvovali službenici Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, Jedinice policije za specijalnu podršku i Policijske uprave Živinice.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Živinicama, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, policija je pretresla stambeni objekat i vozilo koje koristi H.K. (2003) iz Živinica, kao i objekat koji zajednički koriste H.K. i T.H. (2004) iz Kladnja.

Pronađeni speed, kanabis i oružje

Tokom pretresa pronađeno je više pakovanja materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge.

Preliminarnim vaganjem utvrđeno je da je riječ o približno jednom kilogramu praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin – speed, te oko pola kilograma biljne materije za koju se sumnja da je kanabis.

Policija je oduzela i pet mobilnih telefona, pištolj, digitalnu vagu za precizno mjerenje te druge predmete koji se mogu dovesti u vezu s proizvodnjom i prodajom narkotika.

Oduzete materije bit će upućene na vještačenje radi utvrđivanja njihovog sastava.

Jedna osoba uhapšena, druga se samopovrijedila

Po nalogu kantonalnog tužioca, nakon završenih pretresa slobode je lišen T.H., dok je H.K. smješten u zdravstvenu ustanovu zbog samopovređivanja prilikom realizacije sudske naredbe za pretres.

O ovom događaju obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo TK, a istražitelji Policijske uprave Živinice, uz prisustvo postupajućeg tužioca, obavili su uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti samopovređivanja.

Obojica se sumnjiče za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, prema članu 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Policijski službenici nastavljaju dokumentovanje krivičnog djela pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.