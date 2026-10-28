U Foči uhapšeno sedam osoba zbog prevara s kladionicama i iznude novca

Adin Jusufović
U Foči uhapšeno sedam osoba zbog prevara s kladionicama i iznude novca

U policijskoj akciji „Lista“ u Foči uhapšeno je sedam osoba koje se sumnjiče da su putem društvenih mreža varale građane nudeći im informacije o navodno namještenim sportskim utakmicama, a potom od njih prijetnjama iznuđivale novac.

Akciju su proveli pripadnici Policijske uprave Foča, u saradnji s Upravom kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Jedinicom žandarmerije.

Među uhapšenima nalazi se i osoba koja već izdržava zatvorsku kaznu. Osumnjičeni se dovode u vezu s krivičnim djelima prevare, iznude i pranja novca.

Prevare s kladionicama počinjale manjim uplatama

Prema informacijama policije, osumnjičeni su na društvenim mrežama otvarali profile putem kojih su tvrdili da posjeduju pouzdane informacije o unaprijed dogovorenim rezultatima sportskih utakmica.

Zainteresovanim građanima najprije su tražili manje novčane iznose, navodno za uplatu kladioničarskih tiketa koji bi im trebali donijeti sigurnu zaradu.

Međutim, kada bi osobe odbile nastaviti s uplatama, osumnjičeni su, kako se sumnja, počinjali upućivati prijetnje i zahtijevati dodatni novac.

Na taj način, prema sumnjama istražitelja, početne prevare prerastale su u iznudu novca od oštećenih građana.

Uhapšeni će biti predati Tužilaštvu u Trebinju

Nakon hapšenja, nad osumnjičenima je započeta kriminalistička obrada radi utvrđivanja svih okolnosti i njihove eventualne odgovornosti za krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Po završetku kriminalističke obrade, sedam uhapšenih osoba bit će predato Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

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