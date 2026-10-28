Azil Nirina pokrenuo projekat sterilizacije ženki pasa lutalica

Azil Nirina pokrenuo je projekat sterilizacije ženki pasa lutalica s ciljem smanjenja njihovog nekontrolisanog razmnožavanja i dugoročnog smanjenja broja pasa na ulicama. Građani se u projekat mogu uključiti prijavljivanjem lokacija na kojima su uočene ženke pasa lutalica.

Građani mogu prijaviti lokacije

Projekat je zvanično počeo, a prve sterilizacije očekuju se u narednom periodu. Građani koji primijete ženke pasa lutalica mogu poslati poruku putem društvenih mreža azila ili se direktno obratiti volonterima i članovima. Potrebno je navesti lokaciju i broj pasa.

Nakon prijave slijedi humano hvatanje životinja, a potom sterilizacija, vakcinacija, tretman protiv unutrašnjih i vanjskih parazita, čipovanje i označavanje naušnicama radi lakše identifikacije.

Psi se nakon oporavka vraćaju na ulicu

Nakon zahvata i potpunog oporavka u veterinarskoj stanici, psi se vraćaju na lokacije na kojima su pronađeni. Azil Nirina nema kapacitete za smještaj velikog broja životinja, zbog čega je povratak pasa na prvobitne lokacije dio ovog projekta.

Podrška dugogodišnjih partnera

U realizaciji projekta azil Nirina sarađuje s njemačkom organizacijom Tierhilfe Menorca, dugogodišnjim partnerom i podrškom, te Veterinarskom stanicom Buknje i veterinarom Ernestom Kačkojem, koji pružaju veterinarske usluge od samog početka rada azila.

Projekat zahtijeva značajna finansijska sredstva koja se osiguravaju uz pomoć partnera i zajednice podrške.

Odgovorno vlasništvo je dio rješenja

Iz azila ističu da je sterilizacija važan korak u rješavanju problema napuštenih životinja, ali da dugoročno rješenje podrazumijeva i odgovorno vlasništvo. Neodgovorno držanje kućnih ljubimaca i njihovo napuštanje među uzrocima su velikog broja pasa na ulicama.

Građane pozivaju da ne uzimaju životinje ukoliko se o njima ne mogu adekvatno brinuti, podsjećajući da psi nisu igračke, već živa bića koja zahtijevaju pažnju, odgovornost i brigu.

Pomoć životinjama tokom hladnih dana

S dolaskom hladnijeg vremena, iz azila Nirina apeluju na građane da pomognu životinjama koje borave na ulicama. Ostavljanje hrane i osiguravanje toplog skloništa mogu im olakšati boravak na niskim temperaturama.

Podsjećaju i na ranije akcije podjele hrane, kao i na inicijative građana koji su pravili kućice od kartona i ostavljali deke kako bi psima osigurali toplije mjesto za boravak.