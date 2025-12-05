Kalesija, Sapna i Živinice pokreću inicijativu za regionalni azil

Jasmina Ibrahimović
Pucao puškom za uspavljivanje na psa, pa ranio čovjeka
Pucao puškom za uspavljivanje na psa, pa ranio čovjeka

U prostorijama Općine Kalesija održan je sastanak Radne grupe za rješavanje problema pasa lutalica, koja je formirana ranijim dogovorom načelnika Kalesije Nermina Mujkanovića, Sapne Zudina Mahmutovića i gradonačelnika Živinica Begana Muhića.

Na sastanku Radne grupe koju čine predstavnici ove tri lokalne zajednice te predstavnici veterinarskih stanica govorilo se o problematici sve veće pojave pasa lutalica, kao i o osnivanju azila za pse i spriječavanju sve češćeg dovoza pasa lutalica sa područja drugih općina i gradova.

Kalesija, Sapna i Grad Živinice imaju veliki problem sa psima lutalicama posebno u gradskim jezgrima i u neposrednim blizanama školskih objekata što predstavlja opasnost za građane, a najviše djecu, kazao je Samir Selmanović sanitarni inspektor u Organu uprave općine Kalesija koji je bio domaćin sastanka ove Radne grupe.

O ovom problemu govorio je i Nermin Živčić ispred JP „Veterinarska stanica“ Kalesija istakavši da podržava ideju za osnivanje azila za pse, ali da se mora utvrditi način finansiranja kako od lokalne zajednice tako do viših nivoa vlasti.

Na sastanku Radne grupe usvojeni su i zaključi da se prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK uputi dopis o osnivanju Regionalnog azila za pse čije finansiranje bi bilo obaveza lokalnih zajednica i Vlade TK, te prema višim nivoima vlasti kako bi se izmjenio Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji bi napravio olakšice kada je u pitanju humano zbrinjavanje pasa.

Također, donesen je zaključak da Općinska i Gradska vijeća u ove tri lokalne zajednice izvrše izmjenu postojeće Odluke o komunalnom redu gdje će se definisati uslovi i način držanja pasa i ostalih kućnih ljubimaca, postupanje sa napuštenim i izgubljenim životinjama, psima lutalicama i njihovo hranjenje u užem centru grada.

Svi prisutni na sastanku su saglasni da se u rješavanje ovog problema koji se tiče pasa lutalica trebaju uključiti i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje bi pojačalo kontrole na ulazima u općine/gradove kako bi se spriječio dovoz pasa lutalica sa drugih područja ili entiteta, te radnici Komunalnih preduzeća i Civilne zaštite, kao i sami građani koji mogu pomoći da se identificiraju osobe koje ostavljaju pse na ulici ili koje ih dovoze.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Puna posvećenost Vlade TK zbrinjavanju radnika Koksare

Istaknuto

U Vladi TK održan sastanak povodom istrage o iskorištavanju maloljetnica

BiH

Premijer Nikšić i Ginkel: Fokus sa političkih kriza prebaciti na ekonomski...

Tuzla i TK

TK nastavlja projekat mapiranja šehidskih mezarja

Tuzla i TK

Privrednici TK uskoro raspravljaju o zakonskim izmjenama i minimalnoj plati

Vijesti

U Tuzli održan sastanak o energetskoj efikasnosti i održivom razvoju

Tuzla i TK

Položen kamen temeljac za novi objekat u Centru „Duje“

Istaknuto

Tuzla je jutros bila najzagađeniji grad

Istaknuto

IDDEEA upozorava na moguće zastoje u izdavanju ličnih dokumenata: Traže hitnu isplatu 1,58 miliona KM

Sport

Danas veliki žrijeb grupa za Mundijal 2026, učestvuje rekordnih 48 reprezentacija

Istaknuto

Zbog kvara naselje Šićki Brod bez grijanja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]