Kalesija, Sapna i Živinice pokreću inicijativu za regionalni azil

U prostorijama Općine Kalesija održan je sastanak Radne grupe za rješavanje problema pasa lutalica, koja je formirana ranijim dogovorom načelnika Kalesije Nermina Mujkanovića, Sapne Zudina Mahmutovića i gradonačelnika Živinica Begana Muhića.

Na sastanku Radne grupe koju čine predstavnici ove tri lokalne zajednice te predstavnici veterinarskih stanica govorilo se o problematici sve veće pojave pasa lutalica, kao i o osnivanju azila za pse i spriječavanju sve češćeg dovoza pasa lutalica sa područja drugih općina i gradova.

Kalesija, Sapna i Grad Živinice imaju veliki problem sa psima lutalicama posebno u gradskim jezgrima i u neposrednim blizanama školskih objekata što predstavlja opasnost za građane, a najviše djecu, kazao je Samir Selmanović sanitarni inspektor u Organu uprave općine Kalesija koji je bio domaćin sastanka ove Radne grupe.

O ovom problemu govorio je i Nermin Živčić ispred JP „Veterinarska stanica“ Kalesija istakavši da podržava ideju za osnivanje azila za pse, ali da se mora utvrditi način finansiranja kako od lokalne zajednice tako do viših nivoa vlasti.

Na sastanku Radne grupe usvojeni su i zaključi da se prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK uputi dopis o osnivanju Regionalnog azila za pse čije finansiranje bi bilo obaveza lokalnih zajednica i Vlade TK, te prema višim nivoima vlasti kako bi se izmjenio Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji bi napravio olakšice kada je u pitanju humano zbrinjavanje pasa.

Također, donesen je zaključak da Općinska i Gradska vijeća u ove tri lokalne zajednice izvrše izmjenu postojeće Odluke o komunalnom redu gdje će se definisati uslovi i način držanja pasa i ostalih kućnih ljubimaca, postupanje sa napuštenim i izgubljenim životinjama, psima lutalicama i njihovo hranjenje u užem centru grada.

Svi prisutni na sastanku su saglasni da se u rješavanje ovog problema koji se tiče pasa lutalica trebaju uključiti i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje bi pojačalo kontrole na ulazima u općine/gradove kako bi se spriječio dovoz pasa lutalica sa drugih područja ili entiteta, te radnici Komunalnih preduzeća i Civilne zaštite, kao i sami građani koji mogu pomoći da se identificiraju osobe koje ostavljaju pse na ulici ili koje ih dovoze.