Sa austrijskim ambasadorom o investicijama, dualnom obrazovanju i reformskom putu

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić primio je danas u nastupnu posjetu ambasadora Republike Austrije u BiH, Nj.E. Georga Diwalda. Uz zahvalu za posjetu, premijer Halilagić je istaknuo da Austrija i Bosna i Hercegovina dijele zajedničko kulturno i historijsko naslijeđe, te nas i činjenica da značajan broj Bosanaca i Hercegovaca živi i radi u Austriji obavezuju da činimo sve kako bi dobri i prijateljski odnosi naših država bili još bolji.

Ambasador Diwald je istaknuo da se radi o njegovoj prvoj službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu, te je istaknuo podršku Austrije Bosni i Hercegovini na svakom planu, a posebno na njenom euroatlantskom putu. Također, 200 austrijskih preduzeća i oko 8.000 otvorenih radnimjesta u BiH, kao i dosadašnja pozitivna iskustva dobar su temelj za sve buduće investicije, kazao je Ambasador izražavajući interes za daljnja investicijska ulaganja.

S tim u vezi premijer Halilagić je pozvao austrijske investitore da prepoznaju i svoj interes pronađu i u smislu kupovine određenih dijelova, pogona ili zemljišta lukavačke Koksare, te time i pomognu zbrinjavanje radnika koji usljed gašenja ove fabrike ostaju bez posla.

U vezi sa ovom idejom ambasador je kazao da će se raspitati i ovu inicijativu prenijeti odjelu u Ambasadi koji se bavi privrednom saradnjom kako bi se austrijskim investitorima predočili ovi potencijali, ali i sagledati mogućnosti austrijskih kompanija u Kantonu za preuzimanje određenog broja kvalifikovanih radnika.

Na današnjem sastanku se razgovaralo i o programu dualnog obrazovanja, što je aktivnost koja ima podršku Ambasade Austrije. Premijer je objasnio da Tuzlanski kanton ovaj projekat provodi u saradnji sa udruženjima poslodavaca u cilju osiguranja kvalifikovane radne snage prema potrebama tržišta.

„Imajući u vidu dosadašnje iskustvo sistemsko uvođenje ovakvog programa sigurno bi naišla na odobravanje kako institucija, tako i poslodavaca i privrednika sa područja Tuzlanskog kantona“, kazao je premijer Halilagić.

Na kraju sastanka ambasador i premijer su se složili u vezi neophodnosti aktivnijeg angažmana svih bosanskohercegovačkih institucija na implementaciji reformi iz Plana rasta i ubrzavanju procesa na putu euroatlantskih integracija.