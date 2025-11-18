Puna posvećenost Vlade TK zbrinjavanju radnika Koksare

Razgovor o zbrinjavanju radnika Koksare bio je u fokusu današnjeg sastanka Vlade TK, koji je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić održao s ministrima privrede, rada i socijalne politike te boračko–invalidske zaštite, kao nastavak aktivnosti pokrenutih prošle sedmice u susretu s gradonačelnikom Lukavca Edinom Delićem. Cilj sastanka bio je još jednom zajednički i koordinirano sagledati sve mogućnosti podrške radnicima koji će stečajnim postupkom ostati bez radnog angažmana.

Na stolu su se našli svi raspoloživi socijalni programi Vlade TK, uključujući podršku brzom zapošljavanju kod drugih poslodavaca, poticaje samozapošljavanju i pokretanju vlastitih obrta ili firmi, te dokup radnog staža za radnike koji su pred penzijom. Prema informacijama administrativne službe Koksare, jasno je da je svaka kategorija radnika obuhvaćena barem jednim oblikom podrške, što dodatno potvrđuje odlučnost Vlade TK da niko ne bude prepušten sam sebi.

Dogovoreno je da nadležna ministarstva u narednim danima pripreme jasan i funkcionalan hodogram aktivnosti, uz snažno uključivanje Službe za zapošljavanje TK. Naglašeno je da je potrebno ubrzati prijavu radnika u programe i smanjiti administrativne prepreke jer je svaki dan važan za ljude koji ostaju bez prihoda.

Premijer Halilagić osudio je širenje dezinformacija i pokušaje unošenja nemira među radnike, navodeći da takve manipulacije predstavljaju iskorištavanje teške situacije u političke svrhe. Istakao je da je dio plasiranih tvrdnji već predmet lične tužbe, jer ne smije biti tolerisano djelovanje koje dodatno opterećuje radnike.

Ohrabruje podatak da je određeni broj radnika već pronašao novo zaposlenje, što ukazuje da tržište rada može apsorbirati dio radne snage. Vlada TK najavila je nastavak aktivnosti, uključujući posjete privatnim kompanijama u Lukavcu i okolini, kako bi se direktno razgovaralo o mogućnostima zapošljavanja radnika koji ostaju bez posla.

Radi se o oko 200 radnika, većinom iz administrativnog dijela Koksare, čiji položaj zahtijeva posebnu pažnju i brzu institucionalnu reakciju. Učesnici sastanka poručili su da ovi radnici nisu samo broj nego roditelji, komšije i sugrađani, te da je odgovornost institucija učiniti sve kako bi im se olakšao period tranzicije.

Vlada Tuzlanskog kantona istakla je da ostaje posvećena koordiniranom i odgovornom djelovanju, uvjerena da se zajedničkim naporom može pronaći održivo rješenje za svakog radnika, uprkos svim opstrukcijama i pokušajima manipulacije ovom teškom situacijom.