U Vladi TK održan sastanak povodom istrage o iskorištavanju maloljetnica

Ali Huremović
U Vladi TK održan je sastanak na inicijativu premijera Irfana Halilagića povodom istrage o seksualnom iskorištavanju maloljetnica u Tuzli.

Na inicijativu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, danas je u zgradi Vlade TK održan radni sastanak povodom aktuelnih događaja i hapšenja više osoba, među kojima su i policijski službenici, zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela navođenja maloljetnih osoba na prostituciju.

Sastanku su, uz članove Vlade TK, prisustvovali direktor Uprave policije MUP-a TK Dževad Korman, direktorica Doma za djecu bez roditeljskog staranja Amila Šećerbegović i direktorica Centra za socijalni rad Tuzla Lejla Sadiković.

Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije TK da do 5. novembra dostave detaljnu informaciju o svim aktivnostima u vezi s ovim slučajem, uključujući prijedloge mjera za jačanje internih kontrola i unapređenje istražnih procedura. Također, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, zajedno s Domom za djecu bez roditeljskog staranja i nadležnim centrima za socijalni rad, dužno je dostaviti izvještaje o svom postupanju i prijedloge za bolju zaštitu djece.

Premijer Halilagić pozvao je sve časne policijske službenike, predvođene direktorom Kormanom, da nastave prijavljivati i procesuirati sve one koji narušavaju ugled policije.
„Ne smijemo stati u ovom procesu – naprotiv, on mora biti dodatni podstrek u borbi protiv kriminala, pa i unutar vlastitih redova“, poručio je Halilagić, podsjetivši da je aktuelna Vlada uložila najviše do sada u jačanje policije, i materijalno i institucionalno.

Iz Vlade TK saopćeno je da je od Uprave policije zatraženo pojačavanje internih kontrola i nadzora nad radom policijskih službenika, s ciljem očuvanja integriteta profesije i vraćanja povjerenja javnosti. Po završetku istrage, planirano je da Vlada predloži nagrađivanje policijskih službenika koji su profesionalno radili na ovom predmetu.

Direktor Uprave policije Dževad Korman istakao je da je ponosan na policijske službenike koji su učestvovali u istrazi.
„Pokazali smo da policija Tuzlanskog kantona ima snage da se sama suoči s devijacijama u vlastitim redovima. Tu borbu smo započeli 2018. godine, a njen rezultat su brojni procesuirani i odstranjeni službenici“, kazao je Korman.

Na sastanku je naglašeno da je policija TK samostalno provela istragu i uhapsila osumnjičene, među kojima su i pripadnici njenih redova, što, kako je navedeno, zaslužuje pohvalu, a ne pritiske ili smjene onih koji su postupali profesionalno.

Vlada TK je poručila da je politizacija slučaja neprihvatljiva, jer narušava rad policijskog sistema i obesmišljava borbu protiv kriminala. Posebno je istaknuta važnost zaštite maloljetnih osoba smještenih u Domu za djecu bez roditeljskog staranja, koji je otvorenog tipa.

Također je podsjetila da su nedavne izmjene Zakona o osnivanju Odgojnog centra TK stvorile pretpostavke za osnivanje Odjeljenja za podršku djeci s ponašajnim i emocionalnim poteškoćama, što bi trebalo otkloniti postojeće pravne nedorečenosti.

Vlada Tuzlanskog kantona naglasila je da istraga i dalje traje te da svako preuranjeno iznošenje informacija može ugroziti njen daljnji tok.

