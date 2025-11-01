Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla pojasnio ulogu Prihvatilišta

Kolektiv JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla oglasio se povodom istrage o seksualnom zlostavljanju maloljetnica u Tuzlanskom kantonu.

Iz JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla oglasili su se povodom istrage o seksualnom zlostavljanju maloljetnica u Tuzlanskom kantonu, naglašavajući da Prihvatilište, koje djeluje u sklopu ove ustanove, predstavlja zasebnu uslugu kratkoročnog smještaja, sa sopstvenim procedurama i protokolima, te da korisnici Prihvatilišta nemaju nikakve poveznice s djecom koja su na domskom smještaju.

„Zasebna organizaciona jedinica pri domu je Prihvatilište za djecu u koju se smještaju djeca koja su žrtve radne eksploatacije, seksualnog zlostavljanja i organizovanog kriminala. Prihvatilište za tu djecu predstavlja sigurnu kuću nakon pretrpljenih trauma. Prihvatilište za djecu djeluje od 2015. godine i bio je sigurno utičište za preko 200 djece.“, navodi se u saopćenju.

