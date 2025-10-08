Besplatne plesne radionice za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Centar za ples i rekreaciju Tuzla i ove godine obilježava Dječiju nedjelju kroz projekat „Plesom do jednakosti“, koji donosi besplatne plesne radionice za štićenike JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Projekt, koji već tradicionalno podržava Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, ima za cilj da kroz ples i kreativnost podstakne osjećaj zajedništva, jednakosti i slobode među djecom.

Dječija nedjelja obilježava se u prvoj sedmici oktobra, a tim povodom planirano je pet plesnih radionica koje će trajati do kraja sedmice.

Utiske s prvih radionica podijelila je instruktorica Centra za ples i rekreaciju Tuzla Mirela Biberović, ističući koliko emocije koje djeca donesu na plesni podij nadilaze svaku riječ.

– Osmijeh, zagrljaj i sjaj u očima kod djece govore više od riječi kojima možemo prenijeti utiske. Radost se osjeća u svakom pokretu tijela. Ples za njih nije samo igra, to je iskaz slobode, sreće i osjećaja pripadnosti – kazala je Biberović.

Dodaje kako je u tih sat vremena, koliko traje jedna radionica, muzika nadjačala tišinu svakodnevnice, a pokreti su ispričali priče koje se ne mogu izgovoriti. Nakon završetka radionica, Centar planira omogućiti svim zainteresiranim učesnicima besplatan nastavak škole plesa.

– Nadam se da će menadžment Doma prepoznati ovu inicijativu i radujemo se nastavku takve saradnje – kazala je Biberović.

Iz Centra za ples i rekreaciju Tuzla poručuju da je cilj obilježavanja Dječije nedjelje promocija prava djeteta, jačanje društvene brige za djecu i povećanje odgovornosti svih institucija i pojedinaca uključenih u njihovu zaštitu, kao i upoznavanje javnosti s potrebama djece i važnosti jednakih uslova za njihov psihosocijalni razvoj.