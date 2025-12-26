Elvir Mahmutović imenovan za direktora Uprave policije MUP-a TK

Odlukom Vlade TK, Elvir Mahmutović imenovan je na mjesto direktora Uprave policije MUP-a TK, nakon što je Dževad Korman razriješen dužnosti zbog odlaska u penziju, zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Mahmutović je imenovan na mandat od četiri godine, koji počinje 1. januara 2026. godine. Prethodno ga je Nezavisni odbor Skupštine Tuzlanskog kantona predložio za ovu funkciju, a bio je i jedini kandidat na raspisanom konkursu koji je ispunjavao sve propisane uvjete.

Elvir Mahmutović je do imenovanja obnašao dužnost načelnika Sektora uniformisane policije, na kojoj je radio u zvanju glavnog inspektora.