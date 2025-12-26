Elvir Mahmutović imenovan za direktora Uprave policije MUP-a TK

Nedžida Sprečaković
Elvir Mahmutović imenovan za direktora Uprave policije MUP-a TK
Elvir Mahmutović imenovan za direktora Uprave policije MUP-a TK

Odlukom Vlade TK, Elvir Mahmutović imenovan je na mjesto direktora Uprave policije MUP-a TK, nakon što je Dževad Korman razriješen dužnosti zbog odlaska u penziju, zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Mahmutović je imenovan na mandat od četiri godine, koji počinje 1. januara 2026. godine. Prethodno ga je Nezavisni odbor Skupštine Tuzlanskog kantona predložio za ovu funkciju, a bio je i jedini kandidat na raspisanom konkursu koji je ispunjavao sve propisane uvjete.

Elvir Mahmutović je do imenovanja obnašao dužnost načelnika Sektora uniformisane policije, na kojoj je radio u zvanju glavnog inspektora.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Policija u Tuzlanskom kantonu zaplijenila 14,5 kilograma droge

Istaknuto

MUP TK promovisao 99 novih policijskih službenika

Istaknuto

Teško povrijeđen muškarac u Dragodolu, osumnjičeni uhapšen nedaleko od mjesta događaja

Istaknuto

Uhapšena osoba osumnjičena za razbojništvo u zlatari u Kalesiji

Tuzla i TK

Korman pred Skupštinom TK o dva velika slučaja: Trgovina ljudima i...

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 3. novembar

Vijesti

Milioni ljudi umrli zbog “rata s vrapcima”

Vijesti

Kada će biti usvojen budžet FBiH i čeka li nas privrmeno finansiranje?

Vijesti

CIK prikuplja podatke o raspoloživosti kadra za angažman

Vijesti

Proširena istraga protiv Selvera Smajića koji je već u pritvoru

Vijesti

Pirotehnika i opasnosti: Djeca ostaju bez prstiju, ljekari upozoravaju na trajne posljedice

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]