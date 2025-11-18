Korman pred Skupštinom TK o dva velika slučaja: Trgovina ljudima i požar u Domu penzionera

Na današnjoj 50. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona direktor Uprave policije MUP-a TK Dževad Korman predstavio je informacije o dva slučaja koji su u proteklom periodu izazvali veliku pažnju javnosti – istrazi trgovine ljudima koja uključuje maloljetne osobe te okolnostima teškog požara u Domu penzionera Tuzla.

Istraga trgovine ljudima

Korman je naveo da je policija tokom rada na drugom predmetu došla do saznanja o seksualnoj eksploataciji dvije maloljetne osobe. Žrtve su odmah zaštićene, a u koordinaciji s Tužilaštvom poduzete su hitne mjere koje su dovele do pretresa na više lokacija i hapšenja osam osoba, među kojima i policijskih službenika.

Osumnjičenima se, prema Kormanu, na teret stavljaju teška krivična djela iz oblasti trgovine ljudima, a istraga se nastavlja. Istakao je da u postupanju policije i Tužilaštva nije bilo propusta te pozvao medije da objavljuju isključivo provjerene informacije.

Požar u Domu penzionera Tuzla

Govoreći o tragičnom požaru u Domu penzionera Tuzla, koji je odnio 17 života, Korman je naglasio da je istraga u toku i da u njoj učestvuje zajednički istražni tim policije i Tužilaštva. Prema preliminarnim nalazima vještaka, požar je izazvao kvar na električnoj instalaciji u jednoj od soba. Policija, vatrogasci i zdravstvene ekipe intervenirali su odmah po dojavi, a više policijskih službenika i vatrogasaca zadobilo je povrede prilikom pokušaja spašavanja korisnika doma.

Korman je istakao da će istraga obuhvatiti sve relevantne okolnosti, uključujući i eventualne propuste u zaštiti, te da se prikuplja kompletna dokumentacija i uzimaju izjave zaposlenih i svjedoka.

Bez dodatnih izjava

Nakon obraćanja Skupštini, Korman nije želio davati izjave medijima, poručivši da je sve što je želio reći iznio za govornicom.