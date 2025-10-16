TK nastavlja projekat mapiranja šehidskih mezarja

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević održala je sastanak sa predsjednikom Saveza organizacija porodica šehida poginulih boraca FBiH Alminom Škrijeljom i predsjednikom Organizacije porodica šehida poginulih boraca TK Razimom Omerovićem, povodom nastavka realizacije Projekta mapiranja šehidskih mezarja na području kantona i dijela podrinjske regije.

Projekat Ministarstvo realizuje u saradnji sa Javnom ustanovom “Memorijalni centar Sarajevo”, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na šehide i borce odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine.

Mapiranje obuhvata terensko istraživanje i identifikaciju šehidskih mezarja, prikupljanje podataka o šehidima, uključujući ime, datum pogibije, jedinicu kojoj su pripadali, kao i geografske koordinate svakog mezarja.

Šta projekat uključuje?

Planirano je obilježavanje mezarja sa preciznim informacijama i kreiranje baze podataka dostupne nadležnim institucijama, porodicama šehida i drugim relevantnim korisnicima.

U trenutnoj fazi projekat uključuje mapiranje 30 spomen-mezarja na području kantona i njihovo snimanje dronom.

Na sastanku se razgovaralo i o statusu porodica šehida i mogućim izmjenama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, s ciljem poboljšanja uslova života pripadnika boračke populacije.