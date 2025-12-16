Počinje dronsko snimanje šehidskih mezarja u Tuzlanskom kantonu

U Tuzlanskom kantonu od četvrtka, 18. decembra, započinju aktivnosti dronskog snimanja šehidskih mezarja, u okviru projekta njihovog mapiranja. Projekat realizira Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u saradnji s Memorijalnim centrom Sarajevo i Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona.

Cilj projekta je izrada sveobuhvatne i pouzdane online platforme koja će objediniti mape šehidskih mezarja, kao i bazu podataka s fotografijama i biografijama šehida i poginulih branilaca Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH, te žrtava agresije i genocida. Završetkom platforme heroji.ba, Bosna i Hercegovina će po prvi put dobiti jedinstvenu, centraliziranu bazu podataka o svim šehidima i poginulim braniocima iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine.

Dron­sko snimanje i mapiranje počet će 18. decembra i odvijat će se prema unaprijed utvrđenom rasporedu na području svih gradova i općina Tuzlanskog kantona. Prvog dana planirane su aktivnosti u Banovićima, Lukavcu, Gračanici, Doboju Istok, Gradačcu, Srebreniku i Čeliću, dok će se 19. decembra snimanje nastaviti na području Tuzle, Teočaka, Sapne, Kalesije, Živinica i Kladnja.

Iz Ministarstva za boračka pitanja TK apelovali su na građane za razumijevanje tokom trajanja snimanja, naglašavajući da se radi o projektu od izuzetnog značaja za očuvanje sjećanja, kulture pamćenja i dostojanstva šehida i poginulih branilaca. Mapiranje mezarja predstavlja važan korak ka trajnom i sistemskom evidentiranju mjesta stradanja i sjećanja, dostupnih budućim generacijama putem digitalne platforme.