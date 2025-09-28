Privrednici TK uskoro raspravljaju o zakonskim izmjenama i minimalnoj plati

Udruženje privrednika poziva sve zainteresovane sa područja Tuzlanskog kantona na zajednički sastanak s predstavnicima UP TK, koji će biti održan u petak, 3. oktobra, u 14:30 sati u hotelu „Tuzla“.

Na sastanku će se razgovarati o ključnim pitanjima za privredu, među kojima su izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji nije uvršten na posljednju sjednicu Vlade Federacije BiH, zatim Zakon o radu i Zakon o fiskalizaciji, kao i najave premijera FBiH o rastu minimalne plate i zadržavanju visokih doprinosa.

Organizatori najavljuju da će ovo biti prilika da se predstavi rad udruženja, ali i da se kroz otvorenu diskusiju iskažu stavovi privrednika te definišu naredni koraci u rješavanju aktuelnih problema s kojima se poslovna zajednica suočava.

„Samo udruženi možemo mijenjati stvari“, poručuju iz Udruženja, uz poziv privrednicima da se odazovu u što većem broju.

