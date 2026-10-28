Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 29.10.2026. godine (četvrtak) na području:

  1. Grada Tuzle u naseljima: Cviljevina, Gajevi i Kolimer u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Općine Banovići u naseljima: Mačkovac, Grab Potok, Zlača i Zobik u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  3. Grada Gračanice:

– u naseljima: Gornja Orahovica. Donja Orahovica Rijeka i Rječica i Industrijska zona Donja Lohinja u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naseljima: Pribava i Donja Lohinja  Industrijska zona Pribava u vremenu od 10:30 do 11:30 sati.

  1. Grada Živinica u naseljima: Kovači, Čokići, Bašigovci Kop,Bašigovci, Podoljani, Pobrđani, Bašigovci Džamija, Bašigovci Škola, Bašigovci Novo Naselje, Bašigovci Livade i Donja Lukavica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 30.10.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle u naseljima: Seljublje, Puljkov Do, Ban Brdo, Horozovina, Paraći, Čifluk, Donje Hrasno, Gornje Hrasno i Banj brdo u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.
  2. Grada Gračanice u naseljima: Stjepan Polje iznad magistralne ceste i Malešići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.
  3. Grada Živinica u ulici Maršala Tita u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Koje cvijeće saditi u novembru? Ove lukovice podnose hladnoću

Vijesti

Tragedija u Španiji: Najmanje 30 poginulih i 179 povrijeđenih u sudaru vozova

Sport

BFC 6 oborio rekord: Više od 100 boraca prijavljeno za MMA turnir

Vijesti

Građani TK uplatili 18,4 miliona KM ekoloških naknada, kroz projekte vraćeno 1,7 miliona

BiH

BH Pošta za ljetne uniforme izdvaja 1,28 miliona KM, na tender stigla samo jedna ponuda

Učitati više