Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 29.10.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzle u naseljima: Cviljevina, Gajevi i Kolimer u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Banovići u naseljima: Mačkovac, Grab Potok, Zlača i Zobik u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Grada Gračanice:

– u naseljima: Gornja Orahovica. Donja Orahovica Rijeka i Rječica i Industrijska zona Donja Lohinja u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naseljima: Pribava i Donja Lohinja Industrijska zona Pribava u vremenu od 10:30 do 11:30 sati.

Grada Živinica u naseljima: Kovači, Čokići, Bašigovci Kop,Bašigovci, Podoljani, Pobrđani, Bašigovci Džamija, Bašigovci Škola, Bašigovci Novo Naselje, Bašigovci Livade i Donja Lukavica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 30.10.2026. godine (petak) na području: