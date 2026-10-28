Koje cvijeće saditi u novembru? Ove lukovice podnose hladnoću

Sadnja cvijeća u novembru može biti odličan način da pripremite vrt za proljeće, ali i da tokom hladnijih dana unesete malo boje u svoj dom.

Iako temperature postepeno padaju, određene vrste lukovica upravo u ovom periodu imaju povoljne uslove za sadnju.

Među cvijećem koje se može saditi tokom novembra posebno se izdvajaju narcisi i lale. Dok jedne vrste mogu procvjetati u zatvorenom prostoru već nakon nekoliko sedmica, druge će svoje prve cvjetove pokazati tek s dolaskom toplijih proljetnih dana.

Papirnati narcisi mogu procvjetati već tokom zime

Za one koji žele cvijeće u svom domu i prije proljeća, dobar izbor su papirnati narcisi. Ova vrsta narcisa pogodna je za uzgoj u saksijama, a u odgovarajućim uslovima može procvjetati za nekoliko sedmica.

Lukovice se sade plitko u posudu sa zemljom, nakon čega ih je potrebno smjestiti na svijetlo mjesto, zaštićeno od niskih temperatura.

Zalijevanje treba biti umjereno jer previše vlage može izazvati truljenje lukovica. Kada se pojave cvjetovi, saksiju je poželjno premjestiti u nešto hladniju prostoriju kako bi cvjetanje duže trajalo.

Za razliku od vrtnih narcisa, papirnati narcisi nisu otporni na jače mrazeve, pa ih je najbolje uzgajati u zatvorenom prostoru.

Lale se sade u novembru, a cvjetaju u proljeće

Novembar je jedan od pogodnih mjeseci za sadnju lala, jer njihovim lukovicama odgovara period hladnoće koji prethodi proljetnom cvjetanju.

Lukovice se mogu saditi i tokom decembra, sve dok zemljište nije smrznuto. Najbolje uspijevaju na mjestima s dobrom drenažom, gdje se voda ne zadržava nakon kiše ili topljenja snijega.

Ako je zemlja previše zbijena i teška, njena struktura može se poboljšati dodavanjem sitnog šljunka ili odgovarajućeg supstrata. Lukovice se najčešće sade na dubinu približno tri puta veću od njihove visine, s vrhom okrenutim prema gore.

Lale posađene tokom jeseni prezimljavaju u zemlji i cvjetaju u proljeće, zavisno od sorte i vremenskih prilika.

Kako zaštititi cvijeće posađeno u novembru?

Prilikom jesenje sadnje najvažnije je izbjeći prekomjerno zadržavanje vode oko lukovica. Vlažno i slabo drenirano zemljište može uzrokovati njihovo propadanje, posebno tokom dužih kišnih perioda.

U područjima s izraženijim zimskim temperaturama površina zemlje može se prekriti tankim slojem malča, koji pomaže u zaštiti od naglih temperaturnih promjena.

Pravilno posađene lale uglavnom dobro podnose zimske minuse, dok papirnate narcise treba držati u zatvorenom prostoru, gdje mogu cvjetati i tokom zimskih mjeseci.