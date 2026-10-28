BFC 6 oborio rekord: Više od 100 boraca prijavljeno za MMA turnir

BFC 6 MMA turnir, koji će biti održan u subotu, 31. oktobra, okupit će više od 100 prijavljenih takmičara, što predstavlja rekordan broj prijava od početka održavanja ovog borilačkog takmičenja.

Na šestom izdanju Bosnian Fighting Championshipa (BFC) očekuju se borci iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, kao i takmičari iz Austrije, Rusije i Iraka.

Organizatori navode da je ovogodišnji odziv pokazatelj sve većeg interesa za MMA sport i takmičenja koja domaćim i međunarodnim borcima omogućavaju sticanje iskustva i odmjeravanje snaga s protivnicima iz različitih zemalja.

Rekordan broj prijava ujedno predstavlja značajan iskorak za Bosnian Fighting Championship, koji kroz dosadašnja izdanja nastoji razvijati domaću borilačku scenu i povezivati sportske klubove iz BiH i inostranstva.

Iz organizacije ističu da ih interes takmičara dodatno motiviše za unapređenje budućih turnira, uz cilj da BFC postane prepoznatljivo regionalno MMA takmičenje.

Ljubitelji borilačkih sportova pozvani su da u subotu prisustvuju šestom izdanju turnira i podrže prijavljene takmičare.