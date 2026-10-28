Plate u Tuzlanskom kantonu: Razlika između Tuzle i Doboj Istoka čak 433 KM

Prosječna plata u Tuzlanskom kantonu tokom 2025. godine iznosila je 1.458 KM, ali podaci pokazuju značajne razlike u primanjima zaposlenih među gradovima i općinama.

Najveće prosječne zarade zabilježene su u Tuzli, dok su najniže bile u Doboj Istoku, gdje su zaposleni mjesečno primali u prosjeku 433 KM manje nego u kantonalnom centru.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, objavljenim u publikaciji „Tuzlanski kanton u brojkama 2026“, prosječna neto plata povećana je za 210 KM u odnosu na 2024. godinu, kada je iznosila 1.248 KM. Riječ je o rastu od 16,8 posto za godinu dana.

Ipak, povećanje primanja nije bilo jednako u svim lokalnim zajednicama, a razlike su posebno izražene između sredina s najvećim i najmanjim prosječnim platama.

Gdje su najveće, a gdje najmanje plate u Tuzlanskom kantonu?

Tuzla je u 2025. godini imala najveću prosječnu neto platu od 1.626 KM, što je 168 KM iznad kantonalnog prosjeka. Na drugom mjestu nalaze se Banovići s prosječnom platom od 1.541 KM, dok je u Sapni prosjek iznosio 1.534 KM.

Nešto niža primanja zabilježena su u Lukavcu, gdje je prosječna plata iznosila 1.448 KM, te u Teočaku sa 1.438 KM.

Na drugoj strani nalaze se Doboj Istok, gdje je prosječna neto plata bila 1.193 KM, Čelić sa 1.218 KM i Gračanica sa 1.255 KM. U Kalesiji je prosjek iznosio 1.286 KM, Gradačcu 1.304 KM, a Živinicama 1.306 KM.

Zanimljivo je da se Sapna svrstala među lokalne zajednice s najvišim prosječnim primanjima, iako je tokom prošle godine imala svega 563 zaposlena radnika.

Najveći rast plata zabilježen u Doboj Istoku

Iako Doboj Istok ima najnižu prosječnu platu u kantonu, upravo je u ovoj općini zabilježen najveći procentualni rast primanja od 2023. do 2025. godine.

Prosječna neto plata povećana je sa 839 na 1.193 KM, odnosno za 42,2 posto.

Značajan rast ostvaren je i u Kladnju, gdje su primanja u istom periodu povećana sa 983 na 1.358 KM, što predstavlja rast od 38,1 posto. U Gračanici su plate porasle za 33,1 posto, Kalesiji za 30,4 posto, a Lukavcu za 30,1 posto.

Najmanji procentualni rast zabilježen je u Banovićima i iznosio je 16,9 posto, dok su u Tuzli prosječne plate za dvije godine povećane za 22,1 posto.

Razlika između najviših i najnižih prosječnih primanja u kantonu ipak se smanjila. Dok je 2023. godine iznosila 493 KM, u 2025. godini bila je 433 KM.

Gračanica među vodećima po broju zaposlenih, ali s nižim platama

Podaci o zaposlenosti pokazuju da broj radnih mjesta ne prati nužno i visinu prosječnih primanja.

Gračanica je tokom 2025. godine imala 10.900 zaposlenih, što je svrstava na treće mjesto u Tuzlanskom kantonu, odmah iza Tuzle i Živinica. Međutim, prosječna plata u ovom gradu iznosila je svega 1.255 KM, odnosno 203 KM manje od kantonalnog prosjeka.

U Živinicama je bilo zaposleno 11.409 radnika, s prosječnom platom od 1.306 KM, dok je Lukavac imao 9.615 zaposlenih i prosječnu neto platu od 1.448 KM.

U Tuzlanskom kantonu više od 101 hiljade zaposlenih

Prema zvaničnim statističkim podacima, u Tuzlanskom kantonu tokom 2025. godine bilo je zaposleno 101.834 radnika.

Najviše zaposlenih imala je Tuzla, ukupno 38.998, što predstavlja više od trećine svih zaposlenih u kantonu. Slijede Živinice, Gračanica, Lukavac i Gradačac.

U poređenju s 2023. godinom, broj zaposlenih u Tuzli povećan je za 456, dok je Gradačac zabilježio smanjenje od 290 radnika.

Uprkos rastu prosječnih plata, ukupan broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu tokom 2025. godine bio je za približno hiljadu manji nego godinu ranije.