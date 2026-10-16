Prosječna plata u FBiH smanjena na 1.708 KM, evo u kojim djelatnostima se najviše zarađuje

Prosječna plata u FBiH za august 2026. godine iznosila je 1.708 KM, što je za 2,8 posto manje u odnosu na juli, pokazuju podaci koje je danas objavio Federalni zavod za statistiku.

U poređenju s augustom prošle godine, prosječna neto plata nominalno je veća za 7,1 posto, dok je realni rast, nakon uračunavanja inflacije, iznosio 2,5 posto.

Najveće prosječne plate zabilježene su u sektoru informacija i komunikacija, gdje su zaposleni u prosjeku primili 2.316 KM. Slijede finansijske djelatnosti i osiguranje s 2.298 KM, javna uprava i odbrana s 2.266 KM te zdravstvo i socijalna zaštita s 2.245 KM.

S druge strane, najniže prosječne plate isplaćene su u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, svega 1.151 KM. U građevinarstvu prosječna plata iznosila je 1.323 KM, u prerađivačkoj industriji 1.364 KM, a u trgovini 1.376 KM.

Podaci pokazuju i da je prosječna neto plata u obrazovanju iznosila 1.709 KM, dok su zaposleni u djelatnosti vađenja ruda i kamena u prosjeku primili 1.836 KM.

Prosječna bruto plata u Federaciji BiH za august iznosila je 2.671 KM, što je za 2,9 posto manje nego prethodnog mjeseca, ali za 7,4 posto više u odnosu na isti period prošle godine.