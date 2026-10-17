Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Dana 18.10.2026. godine (nedelja) na području Grada Gračanice u naseljima: Stjepan Polju područije oko škole, Ibrahimovići, Mustafići, Avdići, Dživraci, Potok Mahala, Stjepan Polje i Malešići u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

Dana 19.10.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:
– dio ulica Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.
-u ulicama: Mramorska, Arifa Redžića, Miralema Junuzovića i dio ulice 26. Avgusta u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Živinica:
– u naselju Šišići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.
– naselja: Juroševići i Vrnojevići u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Bečići, Nasubašići i Željova u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

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Planska isključenja električne energije u TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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