Sve više građana BiH traži humanitarnu pomoć, siromaštvo sve izraženije

RTV SLON
Foto: Crveni križ FBiH

Sve veći broj građana Bosne i Hercegovine suočava se s teškoćama u podmirivanju osnovnih životnih potreba, zbog čega raste i potreba za humanitarnom pomoći. Na ovaj problem upozorili su iz Crvenog križa povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, koji se obilježava 17. oktobra.

Siromaštvo ne podrazumijeva samo nedostatak novca, već i otežan pristup hrani, stanovanju i drugim osnovnim uslovima za dostojanstven život. Posebno su ugroženi građani koji nemaju dovoljno prihoda da pokriju svakodnevne troškove.

Iz Crvenog križa upozoravaju da sve veća potreba za podrškom ukazuje na težak položaj dijela stanovništva i važnost kontinuirane pomoći socijalno ugroženim osobama.

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti prilika je da se dodatno skrene pažnja na položaj najugroženijih građana i potrebu za djelovanjem institucija i društva u cjelini.

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