Sarajevo domaćin sastanka mreže za prvu pomoć FAEEN 2025

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine bit će domaćin Godišnjeg sastanka Europske mreže za edukaciju iz prve pomoći (FAEEN), koji će od 17. do 20. septembra biti održan u Sarajevu.

FAEEN okuplja predstavnike nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca iz više od 40 zemalja Europe, Centralne Azije i šire. Među partnerima su i Globalni referentni centar za prvu pomoć (GFARC) te Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC).

Klimatske promjene u fokusu

Tema ovogodišnjeg sastanka je „Klimatsko odbrojavanje – Vrijeme za akciju“, a poseban naglasak stavljen je na to kako klimatske promjene utiču na pristup edukaciji prve pomoći i zahtijevaju nove načine prilagođavanja.

„Ovaj događaj je od izuzetnog značaja, jer ne samo da promovira Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao domaćina jednog velikog međunarodnog skupa, nego i podiže svijest o važnosti prve pomoći u vremenu sve češćih prirodnih katastrofa i klimatskih izazova“, istaknula je Indira Hadžirović, PR događaja.

Program i učesnici

Tokom četiri dana planirane su panel diskusije, interaktivne radionice, grupni rad i simulacione vježbe, koje će omogućiti razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.

Jedan od panela predvodit će Mirza Palo, stručni saradnik Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH. Učesnici su i Sendy Veerabadren, direktor Globalnog referentnog centra za prvu pomoć, Jeffrey L. Pellegrino sa Univerziteta Akron u SAD-u, Pavel Bezhuashvili iz regionalnog Ureda IFRC-a, te brojni drugi međunarodni stručnjaci.

Organizatori ističu da će ovaj događaj dodatno ojačati ulogu Bosne i Hercegovine u međunarodnoj mreži edukacije iz prve pomoći.