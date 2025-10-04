Godinu dana nakon poplava: Crveni križ u BiH osigurao pomoć vrijednu više od 4 miliona KM

Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) danas obilježava godinu dana od razornih poplava koje su u oktobru 2024. pogodile dijelove zemlje, podsjećajući na humanitarnu akciju koja je u proteklih 12 mjeseci obuhvatila više od hiljadu domaćinstava.

Tokom odgovora na krizu i faze oporavka, Crveni križ u BiH osigurao je pomoć ukupne vrijednosti veće od četiri miliona konvertibilnih maraka, od čega je više od tri miliona KM dodijeljeno u novcu, a oko 850.000 KM u robnim donacijama.

Pomoć je pružena 1.193 domaćinstva u najpogođenijim općinama – Jablanici, Konjicu, Fojnici, Kiseljaku, Kreševu i Mostaru – dok je podržana izgradnja ili sanacija 298 objekata.

Aktivnosti su realizirane putem Crvenog križa Federacije BiH i lokalnih organizacija, uz angažman više od 830 volontera i profesionalaca koji su svakodnevno bili prisutni na terenu. Njihov rad obuhvatio je distribuciju pomoći, evakuaciju, pružanje psihosocijalne podrške i druge oblike pomoći građanima pogođenim poplavama.

Distribuirane donacije uključivale su kućanske aparate, ogrjev, građevinski materijal, hranu, higijenske potrepštine, odjeću, obuću, alate te novčanu podršku kroz keš-vaučer sistem. U prvim danima krize uspostavljena je i linija za psihosocijalnu podršku, koja je zabilježila više od 100 poziva građana.

– Ovaj odgovor pokazao je snagu Crvenog križa na svim nivoima – lokalnom, regionalnom i međunarodnom. Naša misija ostaje ista: štititi život, zdravlje i dostojanstvo ljudi pogođenih krizama. Proces oporavka i dalje traje, a domaćinstvima će kroz naredne projekte i inicijative biti osigurana dodatna podrška – poručili su iz DCK BiH.

U prikupljanju pomoći učestvovali su brojni donatori – od građana koji su uplaćivali putem humanitarnog broja 17023, do međunarodnih organizacija, institucija i kompanija.

Posebno važnu ulogu imali su partneri poput Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) kroz DREF projekat, Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u BiH, UNICEF-a, IOM-a i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Snažnu solidarnost pokazale su i organizacije Crvenog križa iz regije i Evrope – Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Švicarske, Velike Britanije i Bugarske – koje su se pridružile akcijama pomoći i oporavka pogođenog stanovništva.

Prema riječima predstavnika DCK BiH, postignuti rezultati svjedoče o snazi zajedništva i humanosti koja ne poznaje granice.