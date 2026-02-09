UNICEF pozvao građane BiH na donacije tokom Ramazana: Djeca u krizama ostaju bez doma, hrane i zaštite

UNICEF Bosna i Hercegovina objavio je apel u kojem poziva građane da tokom Ramazana, ali i tokom cijele godine, pruže podršku djeci koja žive u ratnim zonama i područjima pogođenim humanitarnim katastrofama. U fokusu poruke je činjenica da su djeca među najugroženijima u savremenim krizama, te da se suočavaju s povredama, traumama, odvajanjem od porodica i gubitkom osnovnih uslova za život.

U objavi UNICEF-a naglašava se kako razorne vijesti i notifikacije o katastrofama ne prestaju, ali da se pažnja javnosti često brzo preusmjeri na druge teme. Ipak, djeca pogođena krizama ostaju u istoj situaciji i nakon što kamere prestanu snimati.

LINK ZA DONACIJE

UNICEF u apelu podsjeća da djeca širom svijeta svakodnevno trpe posljedice ratova, suša, poplava i gladi, navodeći krizna područja poput Jemena, Gaze, Afganistana, Ukrajine, Sirije, Južnog Sudana, Demokratske Republike Kongo, Haitija i drugih mjesta gdje su osnovni životni uslovi ozbiljno narušeni.

Prema navodima UNICEF-a, brojna djeca u ovim područjima nemaju dom, nemaju dovoljno hrane, ne idu u školu i nemaju pristup ljekarskoj pomoći kada se razbole. Organizacija upozorava da su ovakve okolnosti postale surova svakodnevica, dok se mnoge porodice bore da prežive bez osnovne infrastrukture i zaštite.

U objavi se ističe da UNICEF ostaje na terenu i nakon što pažnja javnosti oslabi, kako bi dostavio potrepštine i osigurao usluge koje spašavaju živote. Poseban naglasak stavljen je na pružanje osnovne zdravstvene zaštite, vakcinaciju, obrazovanje i sigurnosne mjere koje pomažu djeci da se oporave od trauma i nastave život.

UNICEF je posebno upozorio na dodatne rizike koje donosi zimski period. Kako temperature padaju, djeca i porodice koje već žive u kriznim uslovima često se nalaze u oštećenim domovima, improvizovanim skloništima ili privremenim prostorima za učenje, bez adekvatne zaštite od hladnoće, kiše i vjetra.

Prema navodima iz apela, hladnoća dodatno povećava rizik od bolesti, a djeci otežava da ostanu zdrava i sposobna da pohađaju nastavu čak i u otežanim okolnostima.

UNICEF navodi da djeluje u zajednicama pogođenim krizama kroz distribuciju zimskih paketa, odjeće i deka, kao i kroz podršku za grijanje. Također, organizacija učestvuje u obnovi sistema za vodu i energiju kako bi škole i skloništa mogli ostati funkcionalni i topli tokom najtežih mjeseci.

U apelu se posebno ističe značaj mjesečnih donacija, koje UNICEF-u omogućavaju stabilniju i dugoročniju podršku djeci. Organizacija navodi da redovna mjesečna podrška omogućava da pomoć stiže iznova i iznova onda kada je najpotrebnija, bez obzira na to da li je riječ o hrani, lijekovima, obrazovanju ili zaštiti od hladnoće.

UNICEF Bosna i Hercegovina poručio je da Ramazan može biti prilika da velikodušnost postane izvor svjetlosti za djecu i porodice u potrebi, te da podrška građana može značiti razliku između života u potpunoj nesigurnosti i mogućnosti da djeca dobiju osnovnu pomoć, zaštitu i brigu.