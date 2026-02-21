Nutritivni benefiti hurmi koje treba znati u ramazanskom periodu

Hurme su među najprepoznatljivijim simbolima ramazana, plod koji postači tradicionalno koriste da započnu iftar. Osim kulturnog i duhovnog značenja, hurme su i nutritivno bogate voćke koje mogu donijeti višestruke zdravstvene benefite posebno u periodu posta kada tijelo nakon dugog dana bez hrane i tekućine treba brzu, zdravu energiju i podršku organizmu, prenosi Cuvajzdravlje.ba

Doktrina islamske tradicije i preporuka da se iftar započne hurmama reflektuje se i u savremenim prehrambenim smjernicama jer hurme sadrže prirodne šećere koji se brzo apsorbuju, što pomaže stabilizaciji nivoa šećera u krvi poslije posta, te su značajan izvor energije u toj kritičnoj tački dana, navodi Universitas Airlangga (UNAIR).

Nutritivno gledano, hurme su izuzetan izvor dijetalnih vlakana, minerala i antioksidanata. One obiluju kalijem, magnezijem, bakrom i vitaminima poput B6 i K, što podržava ravnotežu tekućina u tijelu i pravilan rad mišića i nervnog sistema, ali i imunitet poslije dana posta.

Visok udio vlakana u hurmama podržava probavni sistem i pomaže regulaciji stolice, što je posebno korisno u ramazanu kada se ritam obroka mijenja. Također, prirodni šećeri poput glukoze i fruktoze u hurmama daju trenutnu energiju bez naglog skoka šećera u krvi, što je važan faktor nakon iftara.

Neka istraživanja i naučni pregledi pokazuju da hurme mogu imati i pozitivan utjecaj na kardiovaskularno zdravlje, te da antioksidanti i fenolna jedinjenja mogu doprinijeti smanjenju upalnih procesa i zaštiti stanica, mada je za preciznu kliničku primjenu potrebna dodatna potvrda.

Uz to, zbog svoje bogate nutritivne vrijednosti, hurme se koriste i u raznim dijetetskim pristupima — od kombinacija sa mlijekom ili jogurtom za dodatnu energiju, pa do upotrebe u napitcima koji mogu olakšati hidrataciju poslije posta.

U ramazanskom kontekstu, hurme nisu samo tradicija već i praktično rješenje — prirodan i zdrav izvor energije i hranljivih sastojaka jer pomažu tijelu da se lakše prilagodi ritmu posta, podržavajući probavu, ravnotežu elektrolita i unos korisnih nutrijenata.