Begova čorba za ramazan: Miris domaće trpeze uz iftar

Begova čorba, jedno od najprepoznatljivijih jela bosanske kuhinje, i danas zauzima posebno mjesto na porodičnim trpezama. Ova kremasta i mirisna čorba, bogata piletinom, bamijom i korjenastim povrćem, podjednako se priprema za svečane prilike i kao topli obrok koji okuplja porodicu.

Za pripremu četiri porcije potrebno je oko 20 minuta pripreme i približno sat vremena kuhanja. Osnovu čine pileće meso, najčešće bataci, karabataci ili prsa, suha bamija, mrkva, crni luk, korijen peršuna i celera, uz dodatak zaprške od putera ili ulja i brašna. Ukupan vremenski okvir za pripremu je oko sat i dvadeset minuta.

Prvi korak odnosi se na bamiju. Suhu bamiju potrebno je potopiti u toplu vodu s malo limunovog soka i ostaviti da odstoji oko pola sata. Ovaj postupak pomaže da se smanji njena prirodna sluzavost i da omekša prije kuhanja. Nakon toga se ispere pod mlazom hladne vode.

U međuvremenu se u lonac stavlja piletina, nalijeva oko litar i po vode te dodaje nasjeckano povrće. Smjesa se kuha oko 45 minuta, uz povremeno uklanjanje pjene s površine kako bi supa ostala bistra. Kada je meso kuhano, vadi se iz lonca, usitnjava i kasnije vraća u čorbu.

Posebnu punoću okusa daje zaprška. U tavi se rastopi puter ili zagrije ulje, doda brašno i miješa dok ne poprimi svijetlozlatnu boju. Zatim se umiješa mljevena crvena paprika i doda malo tople supe kako bi se dobila glatka smjesa bez grudvica. Pripremljena zaprška potom se dodaje u lonac zajedno s bamijom.

Nakon spajanja svih sastojaka, čorba se kuha još deset do petnaest minuta. Pred kraj se začinjava solju, biberom i sokom od pola limuna. Po želji se može dodati i žumanjak, prethodno razmućen s malo tople supe, čime se dobija gušća i kremastija tekstura. Nakon kratkog dodatnog kuhanja, jelo je spremno za serviranje.

Begova čorba se poslužuje topla, uz posipanje svježim peršunom. Iskusni kuhari savjetuju da se koristi pileće meso s kostima, jer daje bogatiji i dublji okus. Također, redovno skidanje pjene tokom kuhanja doprinosi bistrini i ljepšem izgledu čorbe.

Ovo tradicionalno jelo može se čuvati u frižideru do dva dana, pri čemu bamija dodatno zgusne sadržaj, pa je čorba često još ukusnija nakon što odstoji. U praksi se može pripremiti i bez zaprške za laganiju verziju, a svježa bamija može zamijeniti suhu, uz kraće vrijeme kuhanja i bez prethodnog potapanja.

Begova čorba tako ostaje simbol domaće kuhinje, jelo koje se prenosi s generacije na generaciju, zadržavajući svoj prepoznatljivi okus i mjesto u bosanskoj gastronomskoj tradiciji.