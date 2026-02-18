Ramazanska poruka muftije tuzlanskog dr. Vahid-ef. Fazlovića

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Zahvalu upućujemo Njemu, Gospodaru našem i Gospodaru svih svjetova. Neka su mir i spas na Njegovog poslanika Muhammeda, alejhi selam, i sve muslimane, u svim vremenima.

Došao je mubarek-mjesec ramazan, koji u naša srca i duše unese posebnu radost. Potekla je ramazanska rijeka milosti i svakog dobra čije je Vrelo kod Stvoritelja, Gospodara Nebesa i Zemlje. Uploviti u ovu rijeku je, kako nas je obveselio Allahov Poslanik, alejhi selam, kao uploviti u Allahovu milost, oprost grijeha i spas od nevolja Sudnjeg dana.

Naša sveukupna ramazanska aktivnost, što se ogleda u revnosnom obavljanju ibadeta namaza, posta, zekata, sadekatul-fitra, učenja i slušanja Kur’ana, solidarnost među muslimanima i sa svim dobrim ljudima, treba da popravi i poboljša naše duhovno stanje. Posebno mjesto među ramazanskim ibadetima zauzima propis posta, najspecifičnije obilježje ramazanskog života. Post je vrelo bogobojaznosti, a bogobojaznost je najpouzdaniji temelj ljudske plemenitosti.

U danima posta i noćnom stajanju u namazu pred Gospodarom svjetova, jasnije spoznajemo i smisao odgovornosti u zadaćama koje svakodnevno obavljamo, kao i blagodat strpljivosti u odnosima s drugim ljudima. Podučavamo se tome u plemenitoj ramazanskoj školi, držeći se strogo određenih granica sehura i iftara, ali jednako tako i čuvajući granice između lijepe i ružne misli i riječi, darežljivosti i škrtosti.

Neka nam ramazanom obnovljena duhovna i umna snaga budu od pomoći da moralne vrijednosti u našem društvu činimo još postojanijim, te da jačamo ljubav prema zavičaju gdje je naš korijen, i prema domovini u kojoj je naš mir i sloboda.

Neka produbljene ramazanske spoznaje iz Ku’rani-kerima i ramazanskim postom osnažena bogobojaznost naša srca ispune zahvalnošću i pokornošću Bogu Svemogućem.

Duboko iz srca i duše upućujmo dove Svemogućem Bogu da cijelom svijetu, pa i nama u našoj lijepoj domovini, poboljša stanje i ukaže na Pravi put.

Svim muslimanima, vjernicima u ovom dijelu naše domovine Bosne i Hercegovine i naše Islamske zajednice, svim džematlijama Muftiluka tuzlanskog, želim da ramazan prožive predani ibadetu i da vrijednosti koje postignu budu za dobrobit svih dobrih ljudi.

Ramazan šerif mubarek olsun!