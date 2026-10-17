Vijeće roditelja OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla uputilo saopštenje javnosti

Nakon jučerašnjih dešavanja i medijskih objava u vezi sa slučajem učenika Osnovne škole „Sveti Franjo“ u Tuzli, oglasilo se i Vijeće roditelja ove škole. U saopćenju izražavaju zabrinutost zbog načina na koji se slučaj predstavlja u javnosti, navodeći da se, prema njihovom stavu, ne prenose mišljenja svih uključenih strana.

Vijeće roditelja pružilo je podršku učiteljici, upravi i drugim djelatnicima škole, uz poruku da je potrebno saslušati sve strane i voditi računa o pravima sve djece.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

Vijeće roditelja OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla: Prestanite iznositi neistine o našoj školi

Vijeće roditelja Osnove škole „Sveti Franjo“ Tuzla izražava ozbiljnu zabrinutost zbog načina na koji se posljednjih dana u dijelu medija i javnosti predstavlja slučaj jednog učenika i neistina koje se iznose protiv OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla.

Gotovo se isključivo prenose tvrdnje roditelja B. i Udruženja „Zemlja djece u BiH“, dok se prešućuje priopćenje Škole od 19. rujna 2026., a zanemaruje se i reakcija svih drugih roditelja iz toga odjeljenja koju su osobno dostavili navedenom Udruženju. Ta reakcija nije objavljena. To smatramo neprihvatljivim.

Roditelji B. tijekom protekle godine iznosili su brojne teške tvrdnje o Školi, učiteljici i drugim učenicima. Škola je na svaku prijavu bila dužna reagirati – i reagirala je. Prema službenom priopćenju Škole, u postupanju prema prijavljenom nasilju i događajima koje roditelji B. nazivaju nasiljem nadležne institucije, uključujući prosvjetnu inspekciju, nisu utvrdile nepravilnosti u postupanju Škole, uprave ili učiteljice. To je činjenica koju javnost također ima pravo znati.

Ova je škola poznata po nultoj toleranciji prema nasilju. Upravo zato svaku prijavu shvaća ozbiljno, ali je istodobno svjesna da se svaki dječji sukob ili nesuglasica ne može automatski proglasiti nasiljem. Jednako kao što je nedopustivo prešutjeti stvarno nasilje, nije odgovorno ni neutemeljenim ili pretjeranim prijavama drugu djecu i djelatnike stavljati u položaj nasilnika.

Ne prihvaćamo zato da se tvrdnje jedne obitelji automatski predstavljaju kao dokazane činjenice, a da se pritom druga djeca iz odjeljenja posredno dovode u položaj nasilnika, dok se njihova iskustva i posljedice koje su i ona proživjela potpuno zanemaruju.

Posebno želimo jasno stati uz razrednu učiteljicu, druge djelatnike i upravu Škole. Učiteljica je tijekom protekle godine bila izložena brojnim optužbama, pritiscima i neprimjerenoj komunikaciji. Kao roditelji poznajemo njezin rad s našom djecom i dajemo joj punu podršku, jednako kao što je podržavaju i njezini kolege i kolegice iz zbornice.

Učiteljica nije osoba kojoj se može obraćati kako god i kada god netko poželi. Ni učiteljica, ni direktorica, ni bilo koji djelatnik škole nisu dužni trpjeti uznemiravanje, neprimjereno obraćanje i stalni pritisak samo zato što obavljaju svoj posao.

Javnost također treba znati da su dugotrajni događaji povezani s ovim slučajem ostavili ozbiljne posljedice na djelatnike Škole. Smatramo neophodnim reći i da su, među ostalim, i direktorica i učiteljica zbog stresnih situacija koje su izazvali roditelji B. morale potražiti medicinsku pomoć i koristiti bolovanje.

Istodobno postavljamo jednostavno pitanje koje se uporno izbjegava: Ako roditelji B. tvrde da je ova škola tako loša, da učiteljica ne štiti njihovo dijete, da druga djeca nad njim vrše nasilje i da je cijelo školsko okruženje štetno – zašto onda inzistiraju da njihovo dijete mora nastaviti školovanje upravo ovdje, u istoj školi, u istom odjeljenju i među istom djecom?

OŠ „Sveti Franjo“ nije obvezna škola upisnog područja toga učenika niti naše djece. To je škola koju roditelji slobodno biraju – kao što smo to i mi učinili. Katolička škola jest ponuda Crkve roditeljima koji žele upravo takav odgojno-obrazovni okvir. Ona ima pravo očekivati poštovanje svojih djelatnika, svojih pravila i svoje odgojne misije.

Nitko nije dužan izabrati ovu školu. Ali teško je razumjeti zahtjev da dijete mora ostati upravo u ustanovi koju se istodobno mjesecima javno lažno optužuje, omalovažava i prikazuje kao nesigurnu.

Vijeće roditelja također podsjeća da su svi drugi roditelji iz predmetnog odjeljenja zajednički zatražili da se čuje i njihova strana priče te da se zaštite i njihova djeca. Oni ne traže osudu bilo kojeg djeteta, nego samo da se zaštita jednoga djeteta ne pretvori u zanemarivanje prava svih drugih. I druga djeca u odjeljenju i u ovoj školi imaju svoja prava – osobito pravo da ne budu neutemeljeno optuživana, prijavljivana i izlagana pritisku zbog svakoga međuvršnjačkog nesporazuma ili događaja. Upravo je takvo ponašanje tijekom protekle godine cijelo odjeljenje držalo u stanju stalne napetosti i neizvjesnosti, u kojem su djeca i njihovi roditelji strahovali hoće li i najmanja međuvršnjačka situacija biti predstavljena kao nasilje i pretvorena u novu prijavu protiv nekoga od učenika ili djelatnika škole – proživljavanje svojevrsnog psihološkog trilera koji traje već godinu dana.

Zato pozivamo medije i udruge koje se bave ovim slučajem da prestanu stvarati pojednostavljenu sliku žrtve i krivaca prije nego što su saslušane sve strane.

Kao roditelji sve teže možemo izbjeći dojam da ovo više nije samo izvještavanje o jednom školskom slučaju, nego da poprima obilježja svojevrsnoga progona ustanove kojoj svakodnevno povjeravamo svoju djecu. Posebno nas boli što se takav pritisak usmjerava prema katoličkoj školi koja pripada manjinskoj katoličkoj zajednici u Tuzli, a koja se od svojega osnutka nije zatvarala u sebe, nego je svoja vrata otvorila djeci različitih nacionalnosti, vjera i svjetonazora te upravo po svojoj otvorenosti i multikulturalnosti predstavlja jednu od dragocjenosti ovoga grada.

Zato ovakav odnos prema Školi mnogi među nama doživljavaju kao ružan i nepravedan atak na jednu otvorenu manjinsku zajednicu i na ustanovu koja je desetljećima nastojala graditi upravo ono čime se Tuzla često ponosi – suživot, različitost i međusobno poštovanje. Pitamo se stoga kome smeta naša škola koja je ponuda a ne obaveza i tko to vrši pritisak na nju?

Vijeće roditelja stoji uz djecu, uz učiteljicu, uz djelatnike i uz Školu. Pravo jednoga djeteta ne može se štititi tako da se zanemaruju prava druge djece, dostojanstvo nastavnika i ugled ustanove. Tražimo samo ono što bi trebalo biti minimum odgovornoga javnog djelovanja: istinu, cjelovitu sliku, prestanak neutemeljenih optužbi i jednaku zaštitu svih.

Vijeće roditelja OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla