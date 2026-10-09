Djeca mentalno snažnih roditelja razvijaju osobine koje ih prate cijeli život

Jedna od najvažnijih osobina koje djeca mogu razviti posmatrajući roditelje jeste upornost. Kada vide da odrasli nakon neuspjeha pokušavaju ponovo, lakše prihvataju činjenicu da su greške i razočarenja sastavni dio života.

Umjesto da odustanu pri prvoj prepreci, uče tražiti drugačija rješenja i nastavljaju ulagati trud čak i kada rezultati nisu odmah vidljivi.

Važnu ulogu ima i optimizam. Roditelji koji, uprkos životnim teškoćama, zadržavaju vjeru da se okolnosti mogu poboljšati, djeci pokazuju da problemi ne moraju trajati zauvijek.

Takav pristup može pomoći djeci da kasnije lakše prihvataju promjene i neizvjesnost, bez osjećaja da svaki neuspjeh predstavlja nepremostivu prepreku.

Smirenost roditelja pomaže djeci da upravljaju emocijama

Djeca mentalno snažnih roditelja mogu razviti i bolju sposobnost upravljanja vlastitim emocijama. Roditelji koji u stresnim situacijama nastoje ostati smireni i razgovarati o problemima pružaju djeci primjer kako se nositi s neugodnim osjećanjima.

To ne znači da roditelji trebaju skrivati tugu, strah ili zabrinutost. Naprotiv, otvoren razgovor o emocijama može pomoći djeci da razumiju vlastite reakcije i nauče ih izražavati na zdrav način.

Posebno je značajna podrška koju djeca dobijaju kada se suoče s neuspjehom ili razočarenjem. Umjesto da roditelji svaki problem rješavaju umjesto njih, korisno je ohrabriti ih da samostalno pokušaju pronaći rješenje, uz osjećaj da imaju podršku odraslih.

Ipak, stručni pristupi dječijem razvoju naglašavaju da otpornost ne nastaje samo iz suočavanja s teškoćama. Djeci su potrebni sigurnost, stabilnost i podržavajući odnosi kako bi razvila samopouzdanje i sposobnost uspješnog suočavanja sa životnim izazovima.