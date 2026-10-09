Igračke s ispraćaja Edina Džeke stigle do djece i izmamile osmijehe

Igračke prikupljene tokom ispraćaja Edina Džeke stigle su do djece, čime je ispunjeno obećanje da će ovaj događaj, osim sportskih emocija, imati i humanitarni značaj. Pokloni su uručeni mališanima, a trenutak podjele obilježili su dječija radost i osmijesi.

Tokom ispraćaja kapitena fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke najavljeno je da će igračke biti darovane djeci iz dječijih domova. Ta ideja sada je realizovana, a pokloni su stigli u ruke mališana kojima su bili namijenjeni.

Na stranici Doma zdravlja Tuzla objavljena je emotivna poruka povodom podjele igračaka, uz zahvalnost svima koji su učestvovali u realizaciji ove humanitarne aktivnosti.

„Dječiji osmijeh ponekad kaže više od hiljadu riječi. A danas ih je bilo mnogo. Onih iskrenih, širokih, dječijih osmijeha koji nas podsjete koliko malo treba da nekome uljepšamo dan i stvorimo uspomenu koju će dugo pamtiti“, navedeno je u objavi.

Humanitarni gest s ispraćaja Edina Džeke dobio svoj nastavak

Ispraćaj Edina Džeke tako je, osim prilike da se iskaže zahvalnost za njegov doprinos reprezentaciji Bosne i Hercegovine, poslužio i kao povod za akciju darivanja djece.

Organizatori i učesnici ove inicijative omogućili su da igračke, koje su bile dio događaja posvećenog Džeki, dođu do mališana i uljepšaju im svakodnevicu.

„Hvala svima koji su ovu lijepu ideju pretvorili u stvarnost i našoj djeci poklonili trenutke sreće“, poručeno je u objavi.

Podjela igračaka realizovana je 8. oktobra, a fotografijama objavljenim na stranici Doma zdravlja Tuzla zabilježeni su trenuci uručenja poklona djeci.