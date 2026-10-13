Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 14.10.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla u naseljima: Bukinje, Plane, Mihatovići i Brgule u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2. Grada Srebrenik:
– u naseljima: Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Ćojluk, Sofići, NN Polje, ulice: Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. Muslimanske brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića-Benka, Majevička i dio ulice Vahida Ibrića u vremenu od 09:00 do 14: 00 sati.
– u naseljima: Savići i Blagići u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

3. Općine Kalesija u naselju Kalesija Centar u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 15.10.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Živinice u naseljima: Kovači, Čokići, Benf, Bašigovci,Podoljani, Pobrđani, Bašigovci Džamija, Bašigovci Škola, Bašigovci Novo naselje i Bašigovci Livade u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

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