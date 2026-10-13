Ukraden bakarni oluk sa Sabornog hrama u Tuzli, policija traga za počiniocem

Nedžida Sprečaković
Ukraden bakarni oluk sa Sabornog hrama u Tuzli, policija traga za počiniocem
Ukraden bakarni oluk sa Sabornog hrama u Tuzli, policija traga za počiniocem

Sa Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dužine oko tri metra, a policija poduzima mjere na pronalasku počinioca.

Krađa je prijavljena danas, 13. oktobra, oko 9 sati Policijskoj stanici Centar u Tuzli. Prema informacijama iz policije, nepoznata osoba je tokom prethodnih nekoliko dana otuđila dio bakarnog oluka s objekta Sabornog hrama.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji je izdao upute za daljnje postupanje.
Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla poduzimaju mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja krađe i dokumentovanja svih okolnosti ovog događaja.

Identitet počinioca zasad nije utvrđen.

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