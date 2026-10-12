Pucnjava u školi u Francuskoj: Učenik ranio direktora i nastavnicu

Pucnjava u školi u Francuskoj dogodila se danas u gradu Aubagne, nedaleko od Marseillea, gdje su ranjeni direktor i nastavnica obrazovne ustanove Joseph Lakanal. Policija je uhapsila četrnaestogodišnjeg učenika osumnjičenog za napad, a prema dosadašnjim informacijama, povrede ranjenih nisu opasne po život.

Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray potvrdio je incident i naveo da se sumnja kako je napadač učenik škole. Policija je ubrzo nakon pucnjave privela osumnjičenog maloljetnika.

Prema informacijama francuske televizije BFMTV, direktor škole, star 53 godine, pogođen je u predjelu desnog kuka, dok je nastavnica, koja ima 37 godina, ranjena u bedro.

Izvori bliski istrazi navode da su oboje izvan životne opasnosti, a među učenicima nema povrijeđenih, što su potvrdile i lokalne vlasti.

Pucnjava u školi u Francuskoj pokrenula istragu

Francuski mediji prenose da je osumnjičeni učenik koristio lovačko oružje. Prema izjavama svjedoka, četrnaestogodišnjak je u školu ušao u jutarnjim satima, nakon čega je ispalio više hitaca.

Policija je intervenisala, a protiv osumnjičenog je pokrenuta istraga zbog pokušaja ubistva. Istražitelji utvrđuju okolnosti napada i motive koji su doveli do pucnjave.

Ministar obrazovanja Edouard Geffray najavio je dolazak u školu zajedno s ministrom unutrašnjih poslova Laurentom Nunezom i predstavnicima francuskih vlasti.

Napad je osudio kao neprihvatljiv čin, upozoravajući na širenje nasilja u francuskom društvu.

Istakao je da će obrazovni sistem pružiti podršku zaposlenima i učenicima škole pogođene ovim događajem.

Prema dosadašnjim informacijama, incident nije povezan s protestima srednjoškolaca koji se održavaju širom Francuske. Škola Joseph Lakanal nije bila obuhvaćena blokadama nastave.