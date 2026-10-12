Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa, a novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspješnih pokušaja prodaje preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta, za koje postoji interes potencijalnih investitora.

Prvi značajniji korak već je napravljen prodajom filter stanice Gradu Lukavcu za nešto više od tri miliona KM. Riječ je o postrojenju koje ima ključnu ulogu u stabilnom vodosnabdijevanju gradskog područja, a sredstva za njegovu kupovinu osigurana su iz budžeta Tuzlanskog kantona.

Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebalo biti isplaćeno više od 2,5 miliona KM.

Prema njegovim riječima, time bi bilo izmireno gotovo 60 posto radničkih potraživanja, uz pokrivanje polovine otpremnina.

Bivši radnici, koji su nedavno protestovali ispred Gradske uprave Lukavac, zahtijevaju bržu isplatu zaostalih primanja, ali i povezivanje radnog staža kako bi oni koji ispunjavaju uslove mogli ostvariti pravo na penziju.

Nurdin Đuzić, jedan od bivših radnika, smatra da je isplata važan pomak, ali naglašava da konačan procenat namirenja zavisi od pojedinačnih potraživanja radnika. Prema njegovoj procjeni, ukupno bi moglo biti izmireno oko polovine dugovanja, javlja federalna.ba.

Koksara Lukavac planira prodaju Energane, Azotare i drugih pogona

Nakon prodaje filter stanice očekuje se nastavak prodaje najatraktivnijih dijelova industrijskog kompleksa. Među njima su AMK, Energana i Azotara, kao i zemljište uz put Lukavac – Doboj, koje je odlukom lokalnih vlasti prenamijenjeno u poslovnu zonu.

Stečajni upravnik Bajrić očekuje da bi na prostoru nekadašnje Koksare moglo poslovati između 10 i 30 kompanija. Dio investitora mogao bi obnoviti postojeće proizvodne kapacitete, dok bi drugi gradili nove poslovne i proizvodne objekte.

Za radnike koji su nakon prestanka proizvodnje ostali bez zaposlenja, takav razvoj događaja predstavlja mogućnost povratka na tržište rada.

Đuzić je izrazio nadu da će se nekadašnji industrijski prostor što prije staviti u funkciju i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

Vlada TK najavljuje podršku razvoju poslovne zone

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić najavio je podršku aktiviranju industrijske zone, uz mogućnost da kantonalne institucije pomognu budućim investitorima kroz povezivanje i određene olakšice.

Pretvaranje nekadašnjeg industrijskog kompleksa u poslovnu zonu moglo bi otvoriti prostor za nove investicije i ekološki prihvatljiviju proizvodnju.

Koksara Lukavac, koja je decenijama bila jedan od značajnih industrijskih pogona na području Tuzlanskog kantona, prestankom proizvodnje ostavila je veliki broj radnika bez zaposlenja. Među najvećim povjeriocima preduzeća nalaze se britanski Moorgate i hrvatski Erdal, dok će daljnja prodaja imovine biti važna za namirenje preostalih potraživanja.