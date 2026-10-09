Koksara Lukavac: Prodata Filter stanica za 3,14 miliona KM, slijedi prodaja još nekoliko fabrika

Koksara Lukavac ulazi u novu fazu stečajnog postupka, nakon što je Grad Lukavac za 3,14 miliona KM preuzeo Filter stanicu Modrac. U narednim danima očekuje se oglašavanje prodaje još šest ili sedam proizvodnih cjelina nekadašnjeg industrijskog giganta, čime bi se otvorila mogućnost dolaska novih investitora i izmirenja preostalih dugovanja prema radnicima.

Prodaju Filter stanice i planove za nastavak stečajnog postupka potvrdio je stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić, koji je za BiznisInfo.ba govorio o budućnosti industrijskog kompleksa i mogućnostima ponovnog pokretanja pojedinih proizvodnih pogona.

Grad Lukavac već je uplatio 3,14 miliona KM na račun Koksare, a preuzimanje Filter stanice realizovano je kroz postupak eksproprijacije. Dio prikupljenog novca trebao bi biti usmjeren na izmirenje potraživanja bivših radnika.

Koksara Lukavac uskoro na prodaju nudi još šest ili sedam fabrika

Nakon neuspjelih pokušaja prodaje kompletnog industrijskog sistema, stečajna uprava odlučila se za drugačiji pristup. Umjesto prodaje cijele Koksare jednom investitoru, pojedinačni proizvodni pogoni bit će ponuđeni zasebno.

Bajrić je najavio da bi oglašavanje prodaje trebalo uslijediti u roku od nekoliko dana od njegove izjave date 6. oktobra.

Među proizvodnim cjelinama koje bi mogle privući investitore nalaze se Fabrika anhidrida maleinske kiseline (AMK), Energana i Remont. Njihova prednost je mogućnost samostalnog poslovanja, bez potrebe za ponovnim pokretanjem kompletnog sistema Koksare.

Prema procjenama stečajnog upravnika, potencijalni kupac cijelog industrijskog kompleksa morao bi izdvojiti oko 150 miliona KM za kupovinu fabrika, a zatim dodatnih 100 do 200 miliona KM za ulaganja neophodna za uspostavljanje održivog poslovanja.

Upravo su visoki troškovi jedan od razloga zbog kojih dosadašnji pokušaji prodaje kompletnog sistema nisu bili uspješni.

Pojedinačna prodaja fabrika trebala bi omogućiti da se za određene pogone zainteresuju investitori koji su spremni uložiti nekoliko desetina miliona maraka u njihovo preuzimanje i ponovno pokretanje proizvodnje.

Prema Bajrićevim riječima, zainteresovanih kupaca već ima, ali će njihova spremnost za ulaganje biti poznata nakon dostavljanja konkretnih ponuda.

Radnicima Koksare preostalo za isplatu do 5,5 miliona KM

Jedno od ključnih pitanja stečajnog postupka ostaje izmirenje dugovanja prema bivšim radnicima Koksare.

Prema podacima koje je iznio stečajni upravnik, preostale obaveze prema radnicima po osnovu otpremnina iznose između pet i 5,5 miliona KM.

Od prodaje Filter stanice Modrac očekuje se isplata više od 2,5 miliona KM za radnička potraživanja. Time bi bio izmiren značajan dio preostalih obaveza.

Plan stečajne uprave je da se prodajom dodatnih proizvodnih cjelina u naredna dva mjeseca osiguraju sredstva za potpuno izmirenje potraživanja bivših radnika.

Uspješnost ovog plana zavisit će od interesa kupaca, postignutih cijena i dinamike prodaje imovine.

Grad Lukavac preuzeo važan dio sistema vodosnabdijevanja

Prodaja Filter stanice Modrac značajna je i za funkcionisanje sistema vodosnabdijevanja Lukavca.

Ovim postrojenjem godinama je upravljala Koksara, preko koje je osiguravano snabdijevanje grada vodom. Takav način upravljanja stvarao je određene finansijske i organizacijske poteškoće u odnosima između industrijskog kompleksa i gradskih preduzeća.

Preuzimanjem Filter stanice Grad Lukavac dobija mogućnost neposrednog upravljanja infrastrukturom koja je važna za lokalno stanovništvo.

Istovremeno bi budućim investitorima koji preuzmu pojedine fabrike trebalo biti omogućeno uredno priključenje na sistem vodosnabdijevanja, što predstavlja jedan od uslova za ponovno uspostavljanje proizvodnje.

Umjesto jednog industrijskog giganta, više samostalnih kompanija

Novi model prodaje mogao bi značajno promijeniti izgled nekadašnjeg industrijskog kompleksa u Lukavcu.

Umjesto jedne kompanije koja bi upravljala svim proizvodnim pogonima, na prostoru Koksare moglo bi poslovati više zasebnih preduzeća, s različitim vlasnicima i proizvodnim djelatnostima.

Poseban interes očekuje se za pogone koji mogu funkcionisati nezavisno od fabrike koksa, među kojima se izdvajaju AMK, Energana i Remont.

Stečajna uprava nastavak prodaje imovine vidi kao mogućnost za privlačenje investitora, izmirenje obaveza prema radnicima i ostalim povjeriocima te ponovno korištenje dijela postojećih industrijskih kapaciteta.