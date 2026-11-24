Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine čestitku povodom Dana državnosti BiH, koji se obilježava sutra, 25. novembra.

Čestitku je primio član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, a američki predsjednik u poruci je naglasio značaj mira, stabilnosti i nastavka saradnje između dvije države.

„U ime Sjedinjenih Američkih Država, upućujem vama i narodu Bosne i Hercegovine čestitke povodom vašeg Dana državnosti, 25. novembra. Ovaj dan pruža važnu priliku da se osvrnemo na principe mira i stabilnosti koji omogućavaju perspektivniju budućnost za sve“, naveo je Trump.

Američki predsjednik čestitao je građanima Bosne i Hercegovine i na održavanju Općih izbora u oktobru, ističući spremnost za saradnju s novoizabranim liderima.

„Sjedinjene Američke Države raduju se saradnji s vašim novoizabranim liderima na ostvarivanju naših zajedničkih prioriteta“, poručio je Trump.

U čestitki za Dan državnosti BiH američki predsjednik ponovo je potvrdio prijateljske odnose između dvije zemlje, kao i posvećenost SAD-a snažnoj, stabilnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini.