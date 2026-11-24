Seksualno uznemiravanje na poslu često počinje komentarima, porukama i ponašanjem koje se opravdava šalom, komplimentom ili navodno bezazlenim odnosom među kolegama. Ali gdje prestaje šala, a počinje uznemiravanje? Zašto neke oblike neprimjerenog ponašanja toliko često prihvatamo kao normalne i koliko smo zapravo svjesni granica koje ne bismo smjeli prelaziti?

„Što si tako nervozna, je li ti PMS?“, „Pa samo sam ti dao kompliment“ ili „Nemoj se ljutiti, samo se šalimo“. Rečenice su to koje mnogi prepoznaju iz svakodnevne komunikacije, ali o njihovim posljedicama rijetko razmišljamo.

U dvanaestoj i posljednjoj epizodi četvrte sezone Taboo Showa razgovaramo s Bojanom Mrkić, operativnom menadžericom Mediacentra Sarajevo, i Lamijom Kovačević, istraživačicom i jednom od autorica regionalnog istraživanja „Žene u medijima“.

Seksualno uznemiravanje na poslu: Zašto ga žene često ne prepoznaju i ne prijavljuju?

Regionalno istraživanje provedeno među 606 žena zaposlenih u medijima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji pokazalo je da je čak 65,84 posto ispitanica doživjelo seksualno uznemiravanje. Posebno zabrinjava podatak da dio žena, iako je opisao takva iskustva, nije prepoznao da je riječ o uznemiravanju.

Ako ni žene koje se profesionalno bave informisanjem javnosti i društvenim problemima ne prepoznaju uvijek uznemiravanje u vlastitom radnom okruženju, šta nam to govori o drugim radnim mjestima?

S našim gošćama razgovaramo o neželjenim komentarima o izgledu, dvosmislenim porukama, seksističkim opaskama, narušavanju ličnog prostora i ponašanju koje se često opravdava humorom ili mentalitetom.

Zašto žene šute čak i kada prepoznaju uznemiravanje? Šta se događa kada neprimjereno ponašanje dolazi od nadređene osobe? Koliko su poslodavci spremni zaštititi zaposlene i kakvu odgovornost imaju kolege koje svjedoče takvim situacijama?

Otvaramo i pitanje koliko sami doprinosimo normalizaciji seksizma. Možemo li na radnom mjestu davati komplimente, šaliti se i graditi bliske kolegijalne odnose, a da pritom poštujemo tuđe granice?

U epizodi predstavljamo i Pravilnik o sprečavanju seksualnog i drugih oblika uznemiravanja u redakcijama, izrađen u okviru regionalnog projekta „Žene u medijima“, koji nudi model prevencije, prijavljivanja i zaštite zaposlenih.

Dvanaest razgovora, jedna sezona i teme o kojima često šutimo

Ovom epizodom završavamo četvrtu sezonu Taboo Showa, tokom koje smo kroz dvanaest razgovora otvarali pitanja o kojima se u svakodnevnom životu često govori tiho ili se potpuno izbjegavaju.

Govorili smo o ličnim iskustvima, društvenim očekivanjima, pravima, predrasudama i problemima koji ostaju skriveni iza onoga što smatramo uobičajenim i prihvatljivim.

Među temama koje smo otvorili bile su i iskustva porodilja i akušersko nasilje, neostvareni snovi i osjećaj da kasnimo sa životom, a sezonu završavamo razgovorom o seksualnom uznemiravanju i granicama ponašanja na radnom mjestu.

Zajedničko svim ovim razgovorima jeste nastojanje da se čuju iskustva, postave pitanja koja često izostaju iz javnog prostora i otvori mogućnost da o osjetljivim temama govorimo bez osuđivanja.

Ukoliko ste propustili pogledati prethodnu epizodu snimak je u produžetku teksta, dok su sve ranije epizode iz sve četiri sezone dostupne OVDJE.

Gdje i kada pogledati posljednju epizodu Taboo Showa?

Posljednja, 12. epizoda četvrte sezone Taboo Showa bit će emitovana u utorak, 24. novembra, u 20:00 sati na TV Slon.

U televizijskom programu gledaoce očekuje skraćena verzija razgovora, u trajanju do 60 minuta, dok će integralni razgovor s Bojanom Mrkić i Lamijom Kovačević biti dostupan na YouTube kanalu RTV Slon, gdje publika može pogledati i prethodne epizode četvrte sezone.

Ovim razgovorom završava se još jedna sezona Taboo Showa, ali ne i priče koje zaslužuju prostor u javnosti. Taboo Show vraća se u petoj sezoni, s novim gostima i temama o kojima je potrebno govoriti.

Taboo Show, četvrta sezona. Moja priča. Bez filtera.