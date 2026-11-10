Akušersko nasilje za mnoge žene nije iskustvo koje završava izlaskom iz porodilišta. Ponižavajući odnos, nedostatak informacija, medicinski postupci bez odgovarajućeg objašnjenja i osjećaj da tokom poroda nisu imale pravo glasa mogu ostaviti posljedice koje traju godinama. Ali koliko se o tim iskustvima govori i šta se događa kada žene odluče progovoriti?

Gotovo polovina od stotinu anketiranih porodilja iz Tuzlanskog kantona opisala je iskustva koja se mogu povezati s nekim oblikom akušerskog nasilja. Tek svaka peta osjećala se dovoljno informisano o postupcima tokom boravka u bolnici i poroda, dok se više od 44 posto ispitanica plaši ponovne trudnoće i poroda u istoj zdravstvenoj ustanovi.

Još jedan podatak otvara ozbiljna pitanja. Od stotinu anketiranih žena, samo tri su odlučile prijaviti ono što su doživjele.

Zašto žene šute o iskustvima koja su ih povrijedila? Kome se mogu obratiti i imaju li povjerenja u institucije od kojih očekuju zaštitu?

U desetoj epizodi četvrte sezone podcasta Taboo Show o ovim pitanjima razgovaramo s istraživačkom novinarkom Platforme za istraživačko novinarstvo PIN, Azrom Husarić Omerović. Povod je analiza „Svjedočanstva porodilja iz TK ukazuju na akušersko nasilje i propuste“, koja donosi iskustva žena i otvara pitanja njihovih prava tokom poroda.

Akušersko nasilje: Zašto samo tri od stotinu žena prijave svoje iskustvo?

Porod bi trebao biti trenutak u kojem se žena osjeća sigurno, informisano i zaštićeno. Međutim, šta kada se umjesto podrške suoči s neprimjerenim komentarima, nedostatkom objašnjenja ili postupcima za koje nije imala priliku dati informirani pristanak?

S Azrom Husarić Omerović razgovaramo o tome šta su porodilje iz Tuzlanskog kantona ispričale istraživačima, koje su probleme najčešće opisivale i zašto je broj prijava tako mali.

Posebno otvaramo pitanje odnosa zdravstvenog osoblja prema porodiljama. Koliko način komunikacije može uticati na iskustvo poroda?

Znaju li žene na koje postupke imaju pravo pristati, a koje mogu odbiti? Šta se događa kada povjerenje u zdravstveni sistem bude narušeno upravo u jednom od najosjetljivijih trenutaka njihovog života?

Pratnja na porodu: Zašto ovo pravo još nije zakonski garantirano?

U novoj epizodi vraćamo se i temi koju smo u Taboo Showu otvorili 26. marta 2024. godine, pravu žene da tokom poroda uz sebe ima osobu kojoj vjeruje.

Inicijativa Udruženja Baby Steps, kojom se traži zakonsko garantiranje pratnje tokom cijelog porođajnog procesa, stigla je do Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prijedlog zakonske dopune predat je u septembru 2025. godine, ali pratnja na porodu još nije postala jednako dostupno i zakonski garantirano pravo svim porodiljama u Federaciji BiH.

Zašto je prisustvo osobe od povjerenja toliko važno? Može li ono pomoći ženama da se osjećaju sigurnije i olakšati komunikaciju sa zdravstvenim osobljem?

Razgovaramo i o tome šta se može promijeniti bez čekanja novih zakonskih rješenja. Koje korake UKC Tuzla može poduzeti već sada i koliko prostora postoji za unapređenje odnosa prema porodiljama?

Jesu li institucije čule žene koje su odlučile progovoriti?

Akušersko nasilje nije samo pitanje pojedinačnih iskustava, već i odnosa institucija prema pravima, sigurnosti i dostojanstvu žena tokom poroda.

U desetoj epizodi Taboo Showa pokušavamo saznati šta se događa nakon što svjedočanstva porodilja postanu javna. Mogu li istraživanja i konkretna iskustva žena dovesti do promjena u porodilištima ili njihove priče ostaju samo zabilježene, bez odgovora onih koji imaju mogućnost nešto promijeniti?

Propustili ste prethodnu epizodu Taboo Showa?

U devetoj epizodi četvrte sezone razgovarali smo s magistricom psihologije Majom Čorbić o nezdravoj kompetitivnosti kod djece, roditeljskim očekivanjima i granici između zdrave ambicije i pritiska koji može uticati na emocionalni razvoj djeteta.

Govorili smo o tome zašto neka djeca teško prihvataju poraz, kako poređenje s drugima utiče na njihovo samopouzdanje i šta roditelji mogu učiniti da uspjeh ne postane jedino mjerilo djetetove vrijednosti.

Deseta epizoda četvrte sezone Taboo Showa na programu je sutra, u utorak, 10. novembra, od 20:00 sati na TV Slon i YouTube kanalu RTV Slon.

Taboo Show, četvrta sezona. Moja priča. Bez filtera.