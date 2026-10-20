ADHD kod djece često se spominje kada dijete ne može mirno sjediti, zaboravlja školski pribor, teško zadržava pažnju ili prekida druge dok govore. Takva ponašanja roditelje i nastavnike mogu navesti na sumnju da je riječ o poremećaju pažnje i hiperaktivnosti, ali gdje je granica između uobičajene dječije nemirnosti i teškoća koje zahtijevaju stručnu procjenu?

Dijete koje ustaje tokom časa, ne završava započete zadatke ili djeluje kao da ne sluša često dobije etiketu neposlušnog, lijenog ili neodgojenog. S druge strane, sve se češće upravo takva ponašanja povezuju s ADHD-om, iako sama po sebi nisu dovoljna za postavljanje dijagnoze.

O tome razgovaramo u sedmoj epizodi četvrte sezone Taboo Showa. Gost emisije je MA Danijel Vasilj, socijalni pedagog s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, s kojim otvaramo pitanja prepoznavanja ADHD-a, ponašanja djece u školi i porodici te načina na koje odrasli mogu pružiti odgovarajuću podršku.

ADHD kod djece nije isto što i neposlušnost

Nemirnost, impulsivnost i teškoće s koncentracijom mogu biti dio dječijeg razvoja, ali i pokazatelji da dijete ima poteškoće koje utiču na njegovo svakodnevno funkcionisanje.

Kako onda prepoznati razliku? Može li dijete koje je nemirno u školi, a kod kuće se ponaša drugačije, imati ADHD? Šta kada roditelji i nastavnici isto ponašanje tumače na potpuno različite načine?

U novoj epizodi razgovaramo o tome koliko je važno posmatrati učestalost, trajanje i intenzitet određenih ponašanja, ali i okolnosti u kojima se pojavljuju.

S Danijelom Vasiljem otvaramo i pitanje zbog čega se ADHD kod djece ne smije poistovjećivati s poremećajima u ponašanju. Dijete koje ima teškoće s pažnjom ili kontrolom impulsa nije nužno neposlušno, kao što ni svako neprimjereno ponašanje ne znači da postoji neurorazvojni poremećaj.

Šta ako dijete godinama nazivamo lijenim ili neodgojenim?

Jedna od dilema koju otvaramo jeste šta djetetu može više naštetiti, prerano pripisivanje dijagnoze ili dugogodišnje zanemarivanje teškoća s kojima se suočava.

Roditelji ponekad primjećuju da njihovo dijete teže prati nastavu, zaboravlja obaveze ili ne uspijeva završiti zadatke koje njegovi vršnjaci obavljaju bez većih problema. Takva ponašanja mogu izazvati frustraciju i kod odraslih i kod djeteta, naročito kada se ponavljaju uprkos upozorenjima i kaznama.

Može li se iza onoga što odrasli doživljavaju kao nedostatak discipline nalaziti problem koji zahtijeva drugačiji pristup? Kada je opravdano posumnjati na ADHD, a kada uzroke treba tražiti negdje drugo?

Posebnu pažnju posvećujemo tome šta roditelji i nastavnici mogu sami prepoznati, ali i gdje prestaje njihova procjena, a počinje posao stručnjaka koji su osposobljeni za dijagnostiku.

Kako pomoći djetetu koje ima ADHD?

Postavljanje dijagnoze nije kraj pitanja s kojima se suočavaju roditelji. Za mnoge porodice tada počinje proces prilagođavanja svakodnevnih obaveza, školskog rada i načina komunikacije s djetetom.

U sedmoj epizodi Taboo Showa govorimo o tome kako škola može pružiti podršku učeniku koji ima ADHD, a da ga pritom ne izdvaja iz razreda niti automatski snižava očekivanja od njegovog rada.

Otvaramo i pitanje odgovornosti za ponašanje. Kako razlikovati situacije u kojima dijete zbog svojih teškoća ne uspijeva kontrolisati određene reakcije od onih u kojima je potrebno postaviti jasne granice?

Razgovaramo i o tome šta roditelji mogu promijeniti u svakodnevnom pristupu, koje reakcije mogu dodatno otežati situaciju te kada je potrebno potražiti stručnu pomoć.

Cilj nije svaku dječiju nemirnost posmatrati kao poremećaj, ali ni zanemarivati teškoće koje dijete ima samo zato što se njegovo ponašanje odraslima čini kao prolazna faza.

Propustili ste prethodnu epizodu Taboo Showa?

U šestoj epizodi četvrte sezone govorili smo o trudnoći, pripremi za porod i pitanjima koja buduće majke često postavljaju uoči dolaska bebe.

Gošća emisije bila je Lejla Hodžić, doktorica i specijalizantica ginekologije i opstetricije iz Plava Medical Group, s kojom smo razgovarali o značaju škole za trudnice, prepoznavanju prvih znakova poroda i pripremama za odlazak u porodilište.

Otvorili smo i pitanja fizičkih aktivnosti tokom trudnoće, pravilnog disanja, uloge partnera, dojenja i oporavka žene nakon poroda, kao i izazova s kojima se roditelji susreću tokom prvih dana s novorođenčetom.

Sedmu epizodu četvrte sezone Taboo Showa gledajte u utorak od 20:00 sati u programu TV Slon i na YouTube kanalu RTV Slon.

Taboo Show, četvrta sezona. Moja priča. Bez filtera.

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