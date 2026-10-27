Promjene u srednjim godinama kod žena i muškaraca često dolaze uz pitanja o vlastitom tijelu, izgledu, zdravlju i odnosima s partnerom. Iako se s brojnim promjenama suočavaju i jedni i drugi, o njima ne govore na isti način. Dok žene nerijetko krivicu traže u sebi, muškarci ono što proživljavaju češće pokušavaju sakriti.

Zašto se od žene očekuje da prihvati starenje, ali da istovremeno ne izgleda kao da stari? Zbog čega muškarac može otvoreno govoriti o fizičkom bolu, a teško priznaje da više nema istu energiju, snagu ili samopouzdanje kao ranije?

U osmoj epizodi četvrte sezone Taboo Showa o ovim pitanjima razgovaramo s doktoricom Naidom Nakić. Otvaramo teme perimenopauze, menopauze, andropauze i gojaznosti, ali i društvenih očekivanja koja mogu dodatno otežati prihvatanje promjena kroz koje prolazimo.

Promjene u srednjim godinama: Zašto žene često krive sebe?

Za mnoge žene srednje godine donose promjene koje nije uvijek jednostavno razumjeti ili prihvatiti. Tijelo se mijenja, kilogrami se lakše nakupljaju, a ono što je nekada pomagalo u održavanju tjelesne težine više ne daje iste rezultate.

U prvom dijelu emisije s doktoricom Naidom Nakić razgovaramo o perimenopauzi i menopauzi, ali i o osjećaju krivice koji žene često prati kada primijete promjene u vlastitom izgledu.

Koliko na odnos prema tijelu utiču društvena očekivanja i komentari okoline? Zašto se gojaznost još uvijek često posmatra isključivo kao posljedica nedostatka discipline i volje, bez dovoljno razumijevanja drugih faktora koji mogu uticati na tjelesnu težinu?

Posebnu pažnju posvećujemo i pitanju ženstvenosti. Šta se događa kada žena prestane biti zadovoljna vlastitim odrazom u ogledalu, počne izbjegavati fotografisanje ili se povlači iz intimnih odnosa? Može li partner takve promjene pogrešno protumačiti kao gubitak interesa i bliskosti?

Razgovaramo i o tome kako promjene u srednjim godinama utiču na samopouzdanje te gdje je granica između prihvatanja vlastitog tijela i potrebe da se određene zdravstvene promjene ozbiljno shvate.

Andropauza: Zašto muškarci teško govore o gubitku snage i energije?

Dok se o menopauzi sve otvorenije razgovara, promjene kroz koje prolaze muškarci u srednjim godinama znatno su rjeđe tema svakodnevnih razgovora.

U drugom dijelu emisije otvaramo pitanje andropauze, hormonalnih promjena i njihovog mogućeg uticaja na energiju, raspoloženje, samopouzdanje i partnerske odnose.

Zašto muškarci promjene često pripisuju umoru, poslovnim obavezama ili stresu? Koliko je teško priznati da se mijenja nešto što su godinama povezivali s vlastitom muškošću?

S doktoricom Nakić razgovaramo i o gojaznosti kod muškaraca, promjenama u seksualnoj želji i osjećaju nesigurnosti koji se može pojaviti kada tijelo više ne odgovara ranijim očekivanjima.

Posebno pitanje jeste šta se događa s partnerskim odnosom kada muškarac o svojim teškoćama ne govori, a partnerica njegovu šutnju ili povlačenje doživljava kao odbijanje.

Može li šutnja udaljiti partnere?

Promjene u srednjim godinama ne odražavaju se samo na pojedinca. One mogu otvoriti i pitanja o kojima partneri ranije nisu morali razgovarati, od fizičke privlačnosti i intimnosti do međusobnog razumijevanja i podrške.

Može li žena koja se osjeća nesigurno u vlastitom tijelu pogrešno protumačiti partnerovo ponašanje? Šta ako muškarac, pokušavajući prikriti vlastite teškoće, zapravo stvara dodatnu udaljenost u odnosu?

U novoj epizodi Taboo Showa otvaramo i pitanje kako razgovarati o promjenama bez međusobnog optuživanja, stida i osjećaja da je starenje nešto što treba skrivati.

Propustili ste prethodnu epizodu Taboo Showa?

U sedmoj epizodi četvrte sezone govorili smo o ADHD-u kod djece i tome kako razlikovati uobičajenu dječiju nemirnost od poteškoća koje zahtijevaju stručnu procjenu.

Gost emisije bio je MA Danijel Vasilj, socijalni pedagog s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, s kojim smo razgovarali o prepoznavanju ADHD-a, ulozi roditelja i nastavnika te načinima pružanja odgovarajuće podrške djeci.

Otvorili smo i pitanja pogrešnog označavanja djece kao neposlušne ili lijene, ali i posljedica zanemarivanja poteškoća s pažnjom, impulsivnošću i svakodnevnim funkcionisanjem.

Osma epizoda četvrte sezone Taboo Showa na programu je u utorak, 27. oktobra, od 20:00 sati na TV Slon i YouTube kanalu RTV Slon.

Taboo Show, četvrta sezona. Moja priča. Bez filtera.