Usamljenost u vezi ne mora izgledati kao brak pred razvodom, svakodnevne svađe ili odnos u kojem su ljubav i poštovanje potpuno nestali. Ponekad sve izvana izgleda sasvim u redu. Dijelite dom, krevet, djecu, račune, planove i obaveze, a ipak se sve češće osjećate kao da ste u tom životu ostale same.

Partner je tu, ali više nije prva osoba kojoj želite ispričati kako vam je prošao dan. Razgovori su se sveli na djecu, posao, kupovinu i ono što treba završiti. Dodiri su rjeđi, nježnost se negdje izgubila, a pitanje „Kako si?“ odavno više ne znači da neko zaista želi čuti odgovor.

Kako dvoje ljudi koji su se nekada birali i tražili jedno drugo dođu do toga da samo žive jedno pored drugog?

Upravo o tome govori peta epizoda četvrte sezone Taboo Showa.

O emocionalnoj usamljenosti u partnerskim odnosima razgovaramo s psihoterapeutkinjom Vahidom Djedović. Epizoda je na rasporedu večeras od 20:00 sati u programu TV Slon i na našem YouTube kanalu.

Usamljenost u vezi može postojati i kada nema svađa

Nije svaki odnos koji se raspada glasan.

Nekada nema velikih sukoba, prevara ni dramatičnih odlazaka. Partneri funkcionišu. Organizuju porodični život, vode djecu u školu, plaćaju račune, odlaze na posao i dogovaraju šta treba uraditi narednog dana.

Ali negdje između svih tih obaveza prestanu biti partneri i postanu tim koji dobro vodi zajednički život.

U novoj epizodi Taboo Showa otvaramo pitanje kako prepoznati trenutak u kojem se bliskost počela gubiti i zašto usamljenost u vezi može dugo ostati neizgovorena.

Jer kako osobi koju volite reći: „Pored tebe sam, a osjećam se sama“?

I šta se događa kada partner tu rečenicu ne čuje kao poziv da se približi, nego kao kritiku ili optužbu?

Kada nestanu razgovor, dodir i osjećaj da vas partner vidi

Intimnost nije samo seksualni odnos.

Ona je i potreba da partneru nešto prvo ispričate, zagrljaj koji ne tražite, dodir u prolazu, razgovor bez telefona u ruci i osjećaj da osobu s kojom živite još uvijek zanima ono što mislite, želite i osjećate.

Kada toga dugo nema, fizička udaljenost često postane samo vidljiv dio mnogo ranijeg emocionalnog udaljavanja.

S Vahidom Djedović razgovaramo o tome može li odnos izgledati stabilno, a da se ljudi u njemu više gotovo i ne susreću na emocionalnom nivou. Otvaramo i pitanje šta se događa s intimnošću kada nestane bliskost te zašto partneri ponekad dugo čekaju da upravo druga osoba napravi prvi korak.

Ostajemo li zbog ljubavi ili zbog života koji smo zajedno izgradili?

Jedno od najtežih pitanja nije uvijek zašto je odnos postao drugačiji. Nekada je mnogo teže odgovoriti zašto u njemu ostajemo.

Da li nas još drži ljubav i nada da se ono što smo imali može vratiti? Ili su tu djeca, zajednički dom, finansije, godine provedene zajedno, navika i strah od života koji bi izgledao potpuno drugačije?

U petoj epizodi Taboo Showa razgovaramo i o odnosima u kojima ljudi dugo nisu sretni, ali odlazak ipak nije jednostavna odluka. Usamljenost u vezi pritom ne znači nužno da je odnos završen. Važno je razlikovati period udaljenosti koji su donijeli posao, roditeljstvo, stres ili težak životni period od odnosa u kojem je emocionalna udaljenost postala svakodnevica.

Može li se izgubljena bliskost vratiti?

Šta se događa kada jedna osoba konačno prizna da više ne želi samo funkcionisati u odnosu, nego ponovo osjećati bliskost?

Može li se nakon mjeseci ili godina udaljavanja ponovo naučiti razgovarati, slušati, dodirivati i primjećivati jedno drugo?

I postoji li trenutak kada treba prestati čekati da se stvari promijene same od sebe?

O tome koliko se izgubljena bliskost može ponovo graditi, šta za odnos znači kada samo jedna osoba pokušava i kako razlikovati tešku fazu od trajne emocionalne usamljenosti, govorimo u novoj epizodi Taboo Showa.

Tema „Sama u vezi“ nije samo priča o odnosima koji su pred raspadom niti je iskustvo emocionalne usamljenosti rezervisano samo za žene.

Ali upravo će se mnoge žene možda prepoznati u jednostavnom pitanju koje otvara ova epizoda, kako je moguće dijeliti gotovo cijeli život s nekim, a ipak se osjećati kao da kroz njega prolazite same?

Propustili ste četvrtu epizodu Taboo Showa?

U prethodnoj epizodi govorili smo o usporenom govorno-jezičkom razvoju kod djece i dilemi s kojom se susreću brojni roditelji, kada djetetu treba dati još vremena, a kada rečenica „progovorit će“ više nije dovoljna.

S doc. dr. Jasminom Klebić razgovarali smo o znakovima koje roditelji mogu pratiti, razlici između ponavljanja riječi i stvarne komunikacije, utjecaju svakodnevnih navika te trenutku kada je korisno potražiti stručni savjet.

Petu epizodu četvrte sezone Taboo Showa, „Sama u vezi“, gledajte u programu TV Slon i na YouTube kanalu RTV Slon, večeras od 20:00 sati.