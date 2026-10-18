Svjetski dan menopauze: Hronična bol pogađa gotovo polovinu žena srednje dobi

Svjetski dan menopauze obilježava se danas, 18. oktobra, s ciljem podizanja svijesti o fizičkim i psihičkim promjenama kroz koje žene prolaze tokom menopauze. Ovogodišnja tema posvećena je hroničnoj boli u srednjoj životnoj dobi, zdravstvenom problemu koji se često zanemaruje ili pogrešno pripisuje starenju i hormonalnim promjenama.

Prema podacima Međunarodnog društva za menopauzu, procjenjuje se da približno polovina žena srednje životne dobi ima iskustvo s hroničnom boli. Ona se može manifestovati kroz različita stanja, uključujući migrene, fibromialgiju, bolove u mišićima i zglobovima te dugotrajnu bol u području zdjelice.

Stručnjaci upozoravaju da bol tokom ovog životnog perioda ne treba automatski smatrati posljedicom menopauze. Svaka nova, dugotrajna ili izražena bol zahtijeva odgovarajuću medicinsku procjenu kako bi se utvrdio njen uzrok.

Kako menopauza utiče na pojavu i intenzitet bola?

Menopauza je prirodna životna faza povezana s prestankom menstrualnih ciklusa i promjenama u proizvodnji spolnih hormona, prvenstveno estrogena.

Tokom menopauzalne tranzicije dolazi do promjena nivoa estradiola, hormona koji ima važnu ulogu u funkcionisanju brojnih sistema u organizmu.

Prema izvještaju Međunarodnog društva za menopauzu za 2026. godinu, hormonalne promjene mogu biti povezane s povećanom osjetljivošću na bol, promjenama u mišićno-koštanom sistemu i odgovorom organizma na upalne procese.

Na doživljaj bola mogu uticati i drugi simptomi koji prate menopauzu, poput nesanice, noćnog znojenja, valunga, umora i promjena raspoloženja.

Kod pojedinih žena javlja se i osjećaj otežane koncentracije i zaboravnosti, poznat kao moždana magla. Kada se ovakvi simptomi pojave istovremeno s dugotrajnom boli, mogu dodatno otežati svakodnevno funkcionisanje.

Zašto žene često ne dobiju odgovarajuću pomoć?

Jedan od problema na koje se ukazuje povodom Svjetskog dana menopauze jeste nedovoljno prepoznavanje hronične boli kod žena.

Tegobe se ponekad pripisuju stresu, emocionalnom stanju ili prirodnom procesu starenja, zbog čega se medicinska obrada može odgoditi.

Stručnjaci ističu da hormonalne promjene nisu jedini mogući uzrok bola. Na njegovo nastajanje i trajanje utiču i dob, postojeće bolesti, psihičko zdravlje, fizička aktivnost i životne okolnosti.

Dugotrajna bol može uticati na kvalitet sna, radnu sposobnost, porodični život i mentalno zdravlje. Istovremeno, nedostatak sna i povećan stres mogu dodatno pojačati doživljaj bola.

Zbog toga je važno da žene imaju pristup pravovremenoj dijagnostici i zdravstvenim uslugama koje odgovaraju njihovim individualnim potrebama.

Koje mogućnosti liječenja postoje?

Pristup liječenju hronične boli tokom menopauze zavisi od uzroka tegoba, njihovog intenziteta i općeg zdravstvenog stanja žene.

Prema preporukama Međunarodnog društva za menopauzu, pomoć može uključivati lijekove, fizioterapiju, prilagođenu fizičku aktivnost, psihološku podršku i mjere za poboljšanje kvaliteta sna.

U određenim slučajevima razmatraju se i hormonski ili nehormonski tretmani, ali odluku o njihovoj primjeni potrebno je donijeti u dogovoru s ljekarom.

Redovno kretanje i vježbe za jačanje mišića mogu biti korisni za očuvanje pokretljivosti i funkcionalnih sposobnosti, uz prilagođavanje aktivnosti individualnim mogućnostima.

Kod složenijih zdravstvenih problema može biti potrebno uključivanje više stručnjaka, među kojima su ginekolozi, fizijatri, reumatolozi i drugi zdravstveni radnici.

Svjetski dan menopauze ukazuje na važnost zdravstvene podrške

Međunarodno društvo za menopauzu ustanovilo je Svjetski dan menopauze 2009. godine kako bi unaprijedilo informisanje o menopauzalnoj tranziciji i zdravstvenim potrebama žena.

Ovogodišnja tema nosi naziv „Hronična bol u srednjoj životnoj dobi: Od prepoznavanja do zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima“.

Svjetska zdravstvena organizacija naglašava da savjetovanje, dijagnostika i liječenje simptoma menopauze trebaju biti sastavni dio dostupne zdravstvene zaštite.

Poseban značaj pridaje se edukaciji zdravstvenih radnika, boljem informisanju žena i osiguravanju podrške koja obuhvata fizičko, psihičko i socijalno zdravlje.

Prepoznavanje hronične boli i pravovremeno liječenje mogu pomoći ženama da očuvaju kvalitet života, pokretljivost i svakodnevne aktivnosti tokom menopauze i u godinama koje slijede.