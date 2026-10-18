U BiH zabilježeno više od 4.200 slučajeva respiratornih infekcija, ljekari upozoravaju na simptome

S dolaskom hladnijih dana u Bosni i Hercegovini povećava se broj respiratornih infekcija, a zdravstvene ustanove bilježe sve više pacijenata s povišenom temperaturom, grloboljom, curenjem nosa i kašljem.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, tokom proteklih sedam dana registrovano je više od 4.200 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, dok je 13 pacijenata s težom kliničkom slikom hospitalizirano.

Zbog očekivanog porasta aktivnosti respiratornih virusa tokom jeseni i zime, Federalni zavod za javno zdravstvo također je započeo sezonu pojačanog nadzora.

Najčešće obolijevaju djeca i mladi

Ljekari navode da je riječ uglavnom o virusnim infekcijama s blažim simptomima, karakterističnim za ovo doba godine. Među oboljelima su najčešće djeca i mladi, a pored respiratornih, prisutni su i stomačni virusi.

Prema informacijama iz Doma zdravlja Bijeljina, u Bosni i Hercegovini još nije zabilježena epidemija gripe, a veći talas obolijevanja očekuje se početkom naredne godine.

Kada se treba javiti ljekaru?

Zdravstveni stručnjaci savjetuju praćenje simptoma tokom prva dva do tri dana bolesti. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, hroničnim bolesnicima i drugim osobama s povećanim rizikom od komplikacija.

Ako se pojave otežano disanje, bol u prsima, izrazita slabost ili drugi ozbiljni simptomi, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Kod temperature koja traje, pogoršanja stanja ili izostanka poboljšanja preporučuje se konsultacija s ljekarom.

Vakcinacija važna zaštita od težih oblika gripe

Zavodi za javno zdravstvo podsjećaju na važnost preventivnih mjera. U slučaju pojave simptoma preporučuje se ostanak kod kuće, redovno provjetravanje prostorija, pranje ruku i izbjegavanje bliskog kontakta s drugim osobama kako bi se smanjilo širenje infekcije.

Važni su i uravnotežena ishrana, dovoljan unos tečnosti i odmor. Ljekari posebno ističu vakcinaciju protiv gripe kao važnu mjeru za smanjenje rizika od težih oblika bolesti i komplikacija, naročito kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.