Vakcinacija protiv gripe u FBiH počinje naredne sedmice, osigurano do 40.000 doza

Vakcinacija protiv gripe u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje naredne sedmice, a za sezonu 2026/2027. osigurano je između 30.000 i 40.000 doza vakcina. Zavod za javno zdravstvo FBiH saopćio je da su vakcine već dopremljene u Bosnu i Hercegovinu te da je završena kontrola kvaliteta prve uvezene serije.

Federalni zavod proveo je postupak javne nabavke i zaključio ugovore za nabavku 7.000 doza, koje su prvenstveno namijenjene zdravstvenim radnicima. Dio vakcina bit će dostupan i drugim preporučenim grupama stanovništva, dok su dodatne količine osigurali kantonalni zavodi za javno zdravstvo.

Nakon završene kontrole kvaliteta, koju provodi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, slijede preuzimanje vakcina u centralnom skladištu i njihova distribucija prema deset kantonalnih zavoda.

„Naš cilj je da se imunizacija započne u najkraćem mogućem roku te se početak vakcinacije očekuje već naredne sedmice, uz dosljedno poštivanje svih propisanih procedura koje se odnose na kvalitet i sigurnost vakcina“, izjavila je Šejla Čolaković, viša stručna saradnica za imunizaciju u Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

Vakcinacija protiv gripe u FBiH: Poznati termini za Sarajevo i Mostar

Imunizacija građana koji pripadaju osjetljivim grupama u ambulantama Zavoda za javno zdravstvo FBiH počet će u ponedjeljak, 16. novembra, u Sarajevu, dok je početak vakcinacije u Mostaru planiran za utorak, 17. novembra.

U Sarajevu će se vakcinacija obavljati u prostorijama Zavoda na adresi Maršala Tita 9, svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

U Mostaru će građani vakcinu moći primiti u organizacijskoj jedinici Zavoda u Vukovarskoj ulici 46, radnim danima od 9 do 12 sati.

Za informacije o dostupnosti besplatnih vakcina u ostalim dijelovima Federacije BiH građani se mogu obratiti nadležnim domovima zdravlja i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo.

Najveći broj oboljelih očekuje se u januaru i februaru

Zavod za javno zdravstvo FBiH od oktobra provodi pojačani nadzor nad respiratornim virusima, koji će trajati do sredine maja 2027. godine.

Prema riječima epidemiologa Sanjina Muse, gripa se trenutno registruje sporadično, a najveći intenzitet epidemije očekuje se tokom januara i februara naredne godine.

„Najučinkovitija je mjera prevencije gripe upravo imunizacija, uz nezaobilazne mjere respiratorne higijene“, izjavio je Musa.

Gripa je zarazna virusna bolest koja se najčešće prenosi kapljičnim putem, odnosno kašljanjem, kihanjem i govorom. Karakterišu je nagli početak simptoma, visoka temperatura, glavobolja, malaksalost, grlobolja i kašalj.

Iako mogu oboljeti osobe svih dobnih grupa, najveći rizik od komplikacija imaju stariji od 65 godina i hronični bolesnici.

Prošle sezone u FBiH prijavljeno deset smrtnih slučajeva od gripe

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, tokom sezone 2025/2026. prijavljeno je deset potvrđenih smrtnih slučajeva povezanih s gripom.

U istom periodu protiv gripe vakcinisano je 31.011 osoba, među kojima su najbrojniji bili građani stariji od 65 godina i hronični bolesnici.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić pozvao je građane da se vakcinišu na vrijeme, prije početka intenzivnijeg širenja virusa.

„Cijepljenje se preporučuje osobama s povećanim rizikom od zaraze, zdravstvenim djelatnicima, starijim sugrađanima, kao i svim kroničnim bolesnicima bez obzira na životnu dob“, poručio je Skočibušić.

Uz vakcinaciju, zdravstveni stručnjaci preporučuju redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija i pridržavanje mjera respiratorne higijene, posebno tokom perioda pojačane cirkulacije virusa.