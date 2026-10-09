U Federaciji BiH za sedam dana prijavljena 163 slučaja bolesti slične gripi

Bolesti slične gripi u Federaciji BiH zabilježene su kod 163 pacijenta tokom prve sedmice pojačanog nadzora nad respiratornim virusima. Nova sezona nadzora počela je početkom oktobra i trajat će do sredine maja 2027. godine, potvrdila je za Fenu doktorica Rozalija Nedić iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Riječ je o redovnom sezonskom praćenju respiratornih infekcija koje se provodi s ciljem pravovremenog evidentiranja oboljenja i praćenja epidemiološke situacije.

U nadzor su uključene zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite, a prijavljeni slučajevi odnose se na pacijente sa simptomima bolesti slične gripi.

Počela sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u saradnji sa zdravstvenim ustanovama prati pojavu respiratornih infekcija tokom jesenskih i zimskih mjeseci, kada se očekuje povećana cirkulacija ovih virusa.

Podaci o prijavljenim slučajevima prikupljaju se putem sistema zdravstvenog nadzora, a informacije o epidemiološkoj situaciji koriste se za praćenje kretanja respiratornih oboljenja.

Broj od 163 prijavljena slučaja odnosi se na bolesti sa simptomima sličnim gripi i ne znači da je kod svih pacijenata laboratorijski potvrđen virus gripe.