Zarazna bolest koju su Sjedinjene Američke Države prije 26 godina proglasile eliminisanom ponovo se širi, a broj oboljelih dostigao je zabrinjavajuće razmjere. Od početka 2025. godine zabilježeno je približno 7.700 zaraženih, dok je 13 osoba preminulo. Zbog neprekidnog širenja virusa, zemlja je izgubila međunarodno priznati status koji je imala od 2000. godine.

Riječ je o ospicama, izrazito zaraznoj virusnoj bolesti čije je kontinuirano širenje u SAD-u bilo zaustavljeno prije više od dvije decenije. Međutim, novi talas zaraze doveo je do toga da Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO), regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije, donese odluku o ukidanju dosadašnjeg statusa.

Prema informacijama Reutersa, PAHO je o svojoj odluci već obavijestio administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok se zvanično saopćenje očekuje sutra.

Odluka dolazi u trenutku kada se Sjedinjene Američke Države suočavaju s najvećim brojem slučajeva ospica u posljednjih više od 30 godina.

Kako je bolest ponovo izmakla kontroli?

Američke zdravstvene vlasti 2000. godine objavile su da su ospice eliminisane na području SAD-a. To nije značilo da je virus u potpunosti nestao, nego da je zaustavljen njegov kontinuirani prijenos među stanovništvom.

Međutim, tokom posljednjih godina počela su se pojavljivati nova žarišta zaraze. Posebno je zabrinjavajuća epidemija u saveznoj državi Utah, koja je počela u junu 2025. godine.

Upravo je širenje virusa u ovoj saveznoj državi bilo jedan od ključnih razloga za preispitivanje statusa SAD-a.

Panamerička zdravstvena organizacija analizirala je epidemiološke i laboratorijske podatke američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Cilj je bio utvrditi je li se isti soj virusa neprekidno prenosio najmanje 12 mjeseci, što je jedan od ključnih kriterija za gubitak statusa eliminacije.

Zašto se ponovo širi bolest koja je bila pod kontrolom?

Stručnjaci upozoravaju da je smanjenje broja vakcinisanih osoba jedan od glavnih razloga ponovnog širenja ospica. Istovremeno, u dijelu američke javnosti posljednjih godina raste nepovjerenje prema vakcinaciji.

Ospice se prenose zrakom i spadaju među najzaraznije virusne bolesti. Posebno su opasne za malu djecu i osobe oslabljenog imuniteta jer mogu izazvati ozbiljne komplikacije, uključujući upalu pluća i upalu mozga.

Zdravstveni stručnjaci ističu da je za sprečavanje većih epidemija potrebno održavati obuhvat vakcinacijom od približno 95 posto stanovništva s dvije doze vakcine.

PAHO je u dopisu američkim vlastima pozvao na intenziviranje vakcinacije kako bi se spriječilo dalje širenje virusa.

Direktorica CDC-a Erica Schwartz ranije je za Reuters izjavila da će američke zdravstvene institucije nastaviti saradnju sa saveznim državama na suzbijanju zaraze i povećanju obuhvata vakcinacijom, bez obzira na promjenu međunarodnog statusa zemlje.