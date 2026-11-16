Novi saziv Parlamenta BiH, odnosno Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, trebao bi biti konstituisan 1. decembra.

Prema informacijama konačan datum konstituirajuće sjednice bit će utvrđen u četvrtak, 19. novembra, kada će zasjedati Kolegij Predstavničkog doma iz prethodnog saziva.

Konstituirajućom sjednicom predsjedavat će Obren Petrović, kao najstariji izabrani zastupnik. Tu dužnost obavljat će privremeno, do izbora novog rukovodstva Predstavničkog doma.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je rezultate Općih izbora 3. novembra, nakon čega su uslijedile određene promjene u sastavu izabranih zastupnika. Pojedini kandidati odrekli su se mandata, dok su drugi odlučili staviti mandate u mirovanje zbog funkcija koje već obavljaju.

SDA osvojila najviše mandata u novom sazivu Parlamenta BiH

U Predstavničkom domu bit će zastupljeno 16 političkih stranaka i koalicija, a najveći broj zastupničkih mjesta pripao je Stranci demokratske akcije, koja je osvojila devet mandata.

Slijedi SNSD sa šest zastupnika, SDP BiH s pet, dok HDZ BiH s koalicionim partnerima ima četiri mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je tri mjesta.

Po dva zastupnika imat će Demokratska fronta, Narod i pravda, SDS i Pokret Sigurna Srpska, dok će Naša stranka, NES, Hrvatska petorka, Lista za pravdu i red, Ujedinjena Srpska, DNS i DEMOS imati po jednog predstavnika.

Ko će sjediti u zastupničkim klupama?

Prema objavljenim informacijama, SDA će predstavljati Šemsudin Dedić, Šerif Špago, Haris Zahiragić, Mirsad Zaimović, Spahija Kozlić, Melika Mahmutbegović, Muamer Zukić, Midhat Čaušević i Mirela Avdić.

Iz SNSD-a u Predstavnički dom ulaze Milorad Kojić, Snježana Novaković Bursać, Obren Petrović, Sanja Vulić, Sandra Erkić i Radovan Višković.

SDP BiH predstavljat će Albin Muslić, Saša Magazinović, Irna Imamović, Jasmin Imamović i Azra Okić.

Zastupnici HDZ-a BiH i njegovih koalicionih partnera bit će Predrag Kožul, Antea Čilić, Marinko Čavara i Marina Pendeš, dok će Stranku za Bosnu i Hercegovinu predstavljati Džemal Smajić, Zijad Krnjić i Amra Švrakić.

Demokratska fronta imat će Zlatana Begića i Dženana Đonlagića, a Narod i pravda Denaidu Ovčinu Šabanović i Denisa Zvizdića.

Iz SDS-a dolaze Želimir Nešković i Darko Babalj, dok će Pokret Sigurna Srpska predstavljati Branislav Borenović i Igor Radojičić.

Naša stranka imat će Sabinu Ćudić, NES Jasmina Emrića, Hrvatska petorka Iliju Cvitanovića, Lista za pravdu i red Nenada Grkovića, Ujedinjena Srpska Milana Petkovića, DNS Nenada Nešića, a DEMOS Nedeljka Jovića.

Nekoliko izabranih kandidata neće preuzeti mandate

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto odustala je od osvojenog zastupničkog mandata, zbog čega će njeno mjesto u Predstavničkom domu zauzeti Marina Pendeš.

Mandate su u mirovanje stavili ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, ministar finansija i trezora Srđan Amidžić, ministar odbrane Zukan Helez te potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo.

Umjesto njih, zastupničke dužnosti privremeno će obavljati Denaida Ovčina Šabanović, Milorad Kojić, Irna Imamović i Spahija Kozlić.

Promjene će se odraziti i na sastav Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Želimir Nešković, Dženan Đonlagić, Džemal Smajić i Ilija Cvitanović podnijeli su ostavke na delegatske funkcije kako bi preuzeli mandate u Predstavničkom domu.